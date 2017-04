Spätes Ostern als Vorteil für Schokoindustrie

Für Schokoladenhersteller zählen Anlässe wie Weihnachten und Ostern zu den wichtigsten Terminen im Jahr. Heuer profitieren heimische Unternehmen noch zusätzlich vom späten Osterdatum.

„Das Ostergeschäft ist für uns eigentlich schon abgeschlossen“, sagt Ulf Schöttl, Marketingleiter der Firma Manner, die größtenteils durch Verkauf an den Einzelhandel ihren Umsatz macht. Und dieser hat sich schon vor Wochen mit Osterprodukten eingedeckt. Im Vergleich zu 2016 seien die Verkäufe sogar leicht gestiegen, so Schöttl. „Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Ostern heuer später ist als im Vorjahr“, meint er. Die längere Vorlaufzeit und der größere zeitliche Abstand zum Weihnachtsgeschäft könnten durchaus ein Grund dafür sein.

ORF

Eigene Produkte in eigenen Filialen

Andere Unternehmen haben das Ostergeschäft noch vor sich. So zum Beispiel das Unternehmen Berger Feinste Confiserie. „Das läuft jetzt schon stark an und das meiste ist nächste Woche, weil wir unsere Produkte in unseren eigenen Filialen verkaufen“, meint Christine Berger, die gemeinsam mit ihrem Mann Hubert den Betrieb führt.

Das gilt auch für die Confiserie Heindl, die ebenfalls den späten Ostertermin als Vorteil sieht. „Der Zeitpunkt, diesmal mit 15. April, ist ein sehr guter Zeitpunkt für uns als Erzeuger, da man sich in Ruhe darauf vorbereiten kann und die Leute erfahrungsgemäß erst in der letzten Minute einkaufen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass in der nächsten Woche ein sehr gutes Ostergeschäft kommen wird“, meint der Geschäftsführer Walter Heindl.

Viele Klassiker und viel Innovation

Die Dauerrenner sind natürlich weiterhin die klassischen Produkte wie Schokoeier, Osterhasen und andere Figuren. Aber auch Innovation kommt gut an. So verzichtet zum Beispiel die Firma Landgarten aus Bruck an der Leitha auf Osterhasen & Co. Die Produktpalette hat man aber trotzdem um diverse „schokoladisierte Produkte“ erneuert.

Der derzeit niedrige Kakaopreis spiele hingegen kaum eine Rolle, sind sich alle einig. Der könne sich schnell wieder ändern, man sei jedoch ohnehin durch längerfristige Verträge gebunden.