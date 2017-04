Häupl: „Zeitnaher“ Rücktritt nach NR-Wahl

Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat bei der gestrigen Sitzung des Parteipräsidiums den Fahrplan für seine Amtsübergabe bekannt gegeben. Er will „zeitnah“ nach der nächsten Nationalratswahl zurücktreten.

„Es gilt, was vorige Woche bei dem Treffen (mit den parteiinternen Kritikern, Anm.) gesagt wurde. Nämlich, dass man nach der Nationalratswahl über alles wird reden können“, zitiert die Tageszeitung „Die Presse“ Häupl. Wobei der Termin für die nächste Nationalratswahl ungewiss scheint. Regulär wird im Herbst 2018 gewählt. Doch die wachsenden Unstimmigkeiten innerhalb der Regierungskoalition und der EU-Vorsitz Österreichs im zweiten Halbjahr 2018 lassen eine Vorverlegung der Nationalratswahl immer möglicher erscheinen.

Übergabe bei Sonderparteitag der Wiener SPÖ

Häupls Zeitplan für die Amtsübergabe sieht demnach folgendermaßen aus: Er wird wie angekündigt beim Landesparteitag der Wiener SPÖ am 29. April zur Wahl des Landesparteichefs antreten - mehr dazu in Häupl deutet Verbleib bis zu Nationalratswahl an. Danach will er als Wiener Bürgermeister und SPÖ-Landesparteichef den Nationalrats-Wahlkampf von Bundeskanzler Christian Kern unterstützen.

Nach der Nationalratswahl will sich Häupl demnach „zeitnah“ zurückziehen. Das könnte bedeuten, dass er sich nicht mehr an Koalitionsverhandlungen der SPÖ mit möglichen Regierungspartnern beteiligt. Bei einem Sonderparteitag der Wiener SPÖ soll Häupl dann seine Nachfolge regeln. In eine Diskussion, wer ihm als Bürgermeister und Landesparteichef folgen wird, will sich Häupl demnach nicht mehr einmischen. Er werde keinen Kandidaten empfehlen, aber auch keinen verhindern - mehr dazu in SPÖ-Kritiker nun gegen öffentliche Diskussion.

Links: