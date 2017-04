Millioneninvestition schafft 500 neue Jobs

Der deutsche Pharmaproduzent Boehringer Ingelheim setzt heute den Spatenstich für eine neue biopharmazeutische Produktionsanlage in Wien-Meidling. Fast 700 Millionen Euro investiert die Firma und schafft damit 500 neue Jobs.

Das ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens und die größte Firmeninvestition in Wien seit der Errichtung des General-Motors- Werks in Aspern 1979. In der neuen Anlage, die 2021 in Betrieb geht, werden künftig biopharmazeutische Arzneimittel mithilfe von Zellkulturen hergestellt.

Bereits jetzt 1.600 Mitarbeiter in Wien

500 neue Arbeitsplätze in Wien-Meidling

Boehringer Ingelheim schafft im Zuge des Ausbaus rund 500 zusätzliche Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wien. „Die gesuchten Positionen sind sehr vielfältig und reichen von Verfahrenstechnikern und Biopharmazeuten über Laboranten bis hin zu Jobs im Vertrieb“, sagt Philipp von Lattorff, Generaldirektor Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna.

Für die Planung und Errichtung der neuen Produktionsstätte wurden bereits die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Derzeit beschäftigt das deutsche Familienunternehmen in Wien mehr als 1.600 Personen, die Zahl wird in den nächsten Jahren auf rund 2.100 ansteigen.

Wien als langfristiger Standort

„Diese Investition ist ein nachhaltiges Bekenntnis der Unternehmensleitung, das den Standort Wien auf Jahrzehnte absichert “, sagt Lattorff. Schon bisher produziert Boehringer Ingelheim in der österreichischen Hauptstadt Medikamente mit Hilfe von Hefen und Bakterien.

„Mit der neuen Zellkulturanlage reagieren wir auf die stark wachsende Nachfrage nach biopharmazeutischen Arzneimitteln. Als einer der weltweit führenden Auftragshersteller werden wir damit unsere Marktposition weiter stärken“, erläutert Dr. Wolfgang Baiker, globaler Leiter der Geschäftseinheit Biopharmazie und Produktion bei Boehringer Ingelheim.

Politik will Ansiedlung von Unternehmen in Wien

„Die Stadt Wien forciert die Ansiedlung internationaler Betriebe. Besonders die Pharmaindustrie leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung der Wiener Wirtschaft, da ihre Erzeugnisse das wichtigste Exportprodukt der Stadt darstellen. Ich habe mich persönlich für die Standorterweiterung von Boehringer Ingelheim eingesetzt. Deshalb freue ich mich sehr über die Entscheidung und wünsche Boehringer Ingelheim weiterhin viel Erfolg“, so die Wiener Stadträtin Renate Brauner.

„Boehringer Ingelheim ist eines der bedeutendsten Industrieunternehmen Österreichs und hat einen enormen Wert für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Wien. Aus diesem Grund habe ich bereits als ÖBB-Chef die Planung dieser Produktionsanlage und den Verkauf des Baugrundes, der damals noch im Besitz der ÖBB war, unterstützt. Heute darf ich in meiner Funktion als Bundeskanzler einen weiteren Beitrag zu diesem Projekt leisten, das zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen wird“, freut sich Bundeskanzler Christian Kern.

