E-Brief der Post: Schon 13.000 Anmeldungen

Die Post bietet jetzt den sicheren E-Brief an. Damit kann man sich vertrauliche Briefe wie Verträge auch papierlos zuschicken lassen. Für das kostenlose elektronische Briefservice gibt es bisher 13.000 Anmeldungen.

Der klassische Brief wird immer mehr durch E-Mails ersetzt. Wenn dabei wichtige Dokumente wie Verträge oder Rechnungen versendet werden, hat man dabei manchmal kein gutes Gefühl. Deshalb bietet die Post jetzt den sogenannten E-Brief an.

Viele haben diesbezüglich schon ein Angebot bekommen. Ganz traditionell, ist das in Form eines Briefes aus echtem Papier gekommen. Das Interesse an dem Service ist durchaus gegeben. In rund drei Wochen haben sich bereits 13.000 dafür angemeldet.

E-Brief für Firmen gedacht

Dabei ist der E-Brief nicht dafür gedacht ist von Privatpersonen versendet zu werden. „Der E-Brief ist gedacht für Firmen die wichtige Dokumente, Verträge und Rechnungen an ihre Kunden schicken und nicht dafür dass Privatkunden Briefe einander schicken," sagt die Post-Sprecherin Kathrin Schrammel.

Website Post.at

Im Moment nutzen neun große Firmen den E-Brief: „Firmen wie Versicherungen, Banken oder Handyvertragsanbieter melden sich bei der Post an, um dieses Service zu nutzen und stellen ihren Service dann ihren Kunden zur Verfügung", sagt die Post-Sprecherin.

Firmen stellen Briefe digital zur Verfügung

Die Post bekommt die Sendungen von den Firmen bereits digital. Wir prüfen dann hat der Kunde einen E Briefkasten oder nicht und dann wird der elektronische Brief in seinen E Briefkasten zugestellt“, sagt Schrammel. Hat der Kunde keine E-Briefkasten druckt die Poste den Brief aus und der Briefträger bringt ihn.

E-Briefkasten online anmelden

Wenn man das Angebot nützen will dann funktioniert das laut Schrammel so: „Man muss sich zuerst einmal auf Post.at registrieren. Unter „Meine Post“ kann man den E-Brief aktivieren. Dann bekommen Sie einen klassischen Brief mit Aktivierungscode zugeschickt, damit registrieren Sie die Adresse und der E-Briefkasten ist aktiv."

Auch wenn E-Mail und E-Brief fast gleich klingen, sind sie doch nicht das Gleiche, sagt Schrammel: „Der große Unterschied ist die Sicherheit, beim E-Mail kann nicht sicher gesagt werden, wer denn Aller Zugriff hat und an welchen Server die E-Mail geht“. Beim E-Briefkasten soll das anders sein, da gibt es einen sicherheitsgeprüften E-Briefkasten. „Das liegt alles auf einen sicheren Server und ist somit vor Zugriffen Dritter geschützt“, sagt die Sprecherin.

