Karl Hodina wird beigesetzt

Der Ende März verstorbene Wienerliedsänger Karl Hodina wird am Nachmittag am Ottakringer Friedhof beigesetzt. Die Bevölkerung hat ab 13.30 Uhr die Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen.

Eine Stunde später beginnt die Trauerfeier. In der Trauerhalle 2 am Ottakringer Friedhof wird zunächst Zipflo Weinrich, der auch mit dem Verstorbenen arbeitete, live Musik spielen. Die Trauerfeier beginnt dann um 14.30 Uhr - der Kabarettist Wolfgang Pissecker hält eine Ansprache.

APA/Herbert Pfarrhofer

„Herrgott aus Stan“ wird gespielt

Danach folgt das Lied „I liassert Kirsch’n für die wachs’n ohne Kern“, das der Vater von Pissecker für Hodina geschrieben hatte. Nach Reden von Tochter und Enkeltochter ist Hodinas wohl berühmtestes Lied „Herrgott aus Stan“ zu hören. Zu den Klängen einer Ballade von Zipflo Weinrich erfolgt der Auszug aus der Halle und der Trauerzug zur Grabstelle.

Karl Hodina ist am 24. März nach dem Besuch eines Fußballspiels im Alter von 81 Jahren tot zusammengebrochen. Er galt als Doyen des Wienerlieds - mehr dazu in Wienerlied-Sänger Karl Hodina ist tot.