Polizei beendete Sexparty

Die Polizei hat am Donnerstag eine illegale Sexparty in einer Wohnung in Favoriten beendet. Der Organisator, vier Frauen und vier Männer wurden angezeigt. Die Behörden nahmen umfangreiche Ermittlungen auf.

Ein 60-jähriger Mann dürfte seine Kunden über eine Website angeworben haben, auf der er Sexpartys in mehreren Privatwohnungen ankündigte. Bis zu 300 Euro kostete den Männern die Teilnahme an einer solchen Party, so Wolfgang Langer, Leiter des Prostituiertenreferats.

Die vier Damen, drei aus Polen und eine aus Kuba, arbeiteten zumindest an diesem Abend als Prostituierte. Sie wurden entlohnt und arbeiteten laut bisherigem Ermittlungsstand freiwillig. Keine der um die 30 Jahre alten Frauen konnte ein Gesundheitszeugnis vorlegen.

Finanz prüft Einnahmen des Organisators

Alle acht Teilnehmer und der Organisator wurden angezeigt. Der Organisator sieht jetzt nicht nur einem Verfahren wegen Anbahnung von Prostitution entgegen. Für ihn und seine möglicherweise beträchtlichen Einnahmen wird sich vermutlich auch die Finanz interessieren. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen in dem Fall fort.