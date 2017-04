Trafiken verkauften Zigaretten an Kinder

Jugendliche unter 16 Jahren haben in Wien in 46 Trafiken versucht, Zigaretten oder Zigarren zu kaufen. In 44 ist ihnen das auch gelungen. Bei einer zweiten Welle gelang es immerhin nochmals in elf Trafiken.

Die Jugendlichen wurden im Auftrag der Tabak-Monopolverwaltung, einer zum Finanzministerium gehörenden Gesellschaft, losgeschickt. Die ertappten Trafikbesitzer mussten Strafe zahlen und die Kosten für die Detektive übernehmen. Für andere Bundesländer wurden seither keine Überprüfungen veranlasst. Die Monopolverwaltung meldete aber, dass in Graz, Linz, Innsbruck und St. Pölten die Verbote im Sommer 2016 zu zwei Dritteln eingehalten worden seien.

Rechnungshof fordert mehr Jugendschutz

Der Rechnungshof empfahl, den Jugendschutz stärker zu kontrollieren. Wörtlich schrieben die Prüfer: „Das in Ausarbeitung befindliche Konzept zur Verbesserung der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen durch Tabaktrafiken wäre ehestmöglich fertigzustellen und die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen durch Tabaktrafiken wäre verstärkt zu kontrollieren.“

Auch Kritik an Organisation und Struktur

Die Monopolverwaltung sei auch schlecht strukturiert und sollte sparsamer arbeiten, hieß es im Rechnungshofbericht. Auch das Finanzministerium als Eigentümervertreter habe keine klaren Ziele formuliert. Ein Geschäftsführer-Vertrag musste zwei Mal verlängert werden, weil die Nachfolge zu spät ausgeschrieben wurde. Der neue Geschäftsführer bekam dann aber viel höhere Bezüge - bei gleichbleibenden Aufgaben.

Die Trafikanten mussten laufend zu hohe Entgelte zahlen, obwohl die Monopolverwaltung per Gesetz kostendeckend arbeiten soll und keine Gewinnausschüttung an den Eigentümer, den Bund, vornehmen sollte. Kritisiert wurde außerdem, dass Trafiken nur in Ausnahmefällen öffentlich ausgeschrieben werden, sie gehen oft an Angehörige. Und, so schreiben die Prüfer: Es sei nicht klar, ob die Tabak-Monopolverwaltung die Nahversorgung mit Tabakwaren ausreichend garantiert.

