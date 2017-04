Sieben Bewerbungen für Patientenanwalt

Sieben Bewerbungen liegen nach Ablauf der Frist für die Funktion des Wiener Patientenanwalts vor. Fünf Frauen und zwei Männer haben Interesse bekundet. Am 13. Juni wird der Name des neuen Patientenanwalts bekannt gegeben.

Die Namen der Bewerber bleiben geheim. Jetzt beginnt das Auswahlverfahren. Ein öffentliches Hearing gibt es nicht, weil das gesetzlich nicht vorgesehen sei. Das hat ein Sprecher der Magistratsdirektion mitgeteilt. Fix ist nur das zeitliche Ziel. Laut Magistratsdirektion soll die Besetzung in einer Sitzung der Landesregierung am 13. Juni beschlossen werden.

Amtsinhaberin Pilz dürfte sich beworben haben

Amtsinhaberin Sigrid Pilz dürfte jedenfalls eine Bewerbung abgeschickt haben. Sie hat bereits kürzlich kundgetan, dass sie eine Verlängerung anstrebt. Die ehemalige Grün-Politikerin ist seit 2012 in dieser Funktion tätig - mehr dazu in Patientenanwältin Pilz will weitermachen.

Die Ausschreibung erfolgte, da die fünfjährige Amtsperiode turnusgemäß abgelaufen ist. Im Jänner hatten die NEOS den Rücktritt von Pilz gefordert. Hintergrund war damals ein Bericht des Stadtrechnungshofs über die Zustände in den Wiener Gemeindespitälern - mehr dazu in Massive Kritik an Patientenanwältin.

