„O du lieber Augustin“ in Rap-Version

Wenn sich der Wiener Gemeindebauchor zusammen mit zwei jungen Rappern den „lieben Augustin“ vornimmt, ist das Ergebnis überraschend. Denn aus dem tragisch-komischen Wienerlied wird dann eine positive Hymne auf Wien.

„Wenn die Sun scheint, auf mein’ Gemeindebau, geht’s ma super und i bin sofort leiwand drauf. Ich spazier’ durch Wien und denk’ ma wie schen ist das Leb’n, ja es kann nix Besseres geb’n.“ So die ersten Zeilen der neuen Interpretation des Wienerlied-Klassikers „O du lieber Augustin“. Für die Neuauflage hat sich der Wiener Gemeindebauchor mit den beiden Rappern Freezy Trap und Dänix zusammengetan.

Neuauflage soll gute Stimmung vermitteln

Weil der liebe Augustin der Pestgrube entkommt, ist ein gutes Vorbild für Chor und Rapper - die neue Version des Klassikers soll positive Stimmung vermitteln. „Beim Text selber war eben wichtig, dass hervorkommt, dass es nicht immer nur dieses Raunzen und Sudern von den Wienern sein muss, sondern dass die Stadt Wien auch schön sein kann und man das Leben auch einfach genießen kann“, sagte Rapper Freezy Trap im „Wien heute“-Interview.

„Es war sehr interessant, weil viele verschiedene Generationen aufeinander getroffen sind, es aber trotzdem eine gute, harmonische Zusammenarbeit war. Wir konnten von den älteren Leuten lernen und sie hatten auch sicher Spaß, das mit uns zusammen zu machen. Also ich hatte viel Spaß“, schilderte Rapper Dänix.

Videodreh als Neuland für Chorsänger

Für die Chormitglieder, inzwischen gibt es den Gemeindebauchor schon zehn Jahre, ist vor allem der Videodreh Neuland gewesen: „Es hat geheißen, wir sollen uns ein bisschen flippiger anziehen zum Beispiel und Gesten machen. Da haben wir dann alles reingelegt, was wir erdacht haben und das war es dann eigentlich“, erzählte Peter Schmid, einer der Chorsänger.

Als Produzent für das Lied konnte Wolfgang Schlögl gewonnen werden, in der Szene ist er als Teil der Formation „Sofa Surfers“ kein Unbekannter. „Im Studio mit so einer großen Gruppe aufzunehmen, da geht es um Konzentration, Motivation, um Stimmcoaching - und bei Amateuren schau ich, dass die Atmosphäre gut ist und dann läuft das meistens super“, so Schlögl.

