Mann in Hotel in den Rücken gestochen

Ein 37-Jähriger ist am Samstag in einem Hotel in Favoriten mit einem Messer von hinten attackiert worden. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Täter. Auch in einem Ottakringer Lokal kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer.

Mit einer Stichverletzung im Rücken hatte der 37-Jährige sich am Samstag kurz nach 22.00 Uhr hilfesuchend an einen Mitarbeiter des Hotels gewandt. Die Polizei durchsuchte anschließend vergeblich das Gebäude in der Laxenburger Straße, das Opfer wurde ärztlich versorgt und danach ins Spital gebracht. Aufgrund des Schocks und der Sprachbarriere konnte der 37-Jährige zunächst keine verwertbaren Angaben machen.

Messerattacke unter Drogeneinfluss

Auch in Ottakring ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Messerattacke unter Drogeneinfluss gekommen: „Mehrere Zeugen haben in der Kirchstetterngasse eine Funkstreife aufgehalten und davon berichtet, dass in einem Lokal ein Mann mit einem Messer randaliert“, berichtete Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber Radio Wien.

LPD Wien

Die Polizisten forderten sofort Verstärkung an. In dem Moment, in dem sie das Lokal betreten wollten, stürzte ein Mann aus der Türe und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 27-Jährigen unweit des Lokals stoppen. „Der Mann hat noch versucht, das Messer unter einem geparkten Fahrzeug zu verstecken“, so Keiblinger.

Opfer erlitt oberflächlichen Bauchstich

Das Opfer erlitt einen oberflächlichen Bauchstich sowie Abwehrverletzungen. Es wurde ins Spital gebracht, die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Der 27-Jährige gab bereits in der ersten Vernehmung an, dass er Drogen zu sich genommen hatte. er könne sich deshalb weder an den Vorfall noch an das Motiv für die Messerattacke erinnern.