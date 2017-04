Auto prallte gegen Telefonzelle - Vollbrand

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle hat es heute in Wien gegeben: Ein Lenker prallte auf der Brünner Straße gegen eine Telefonzelle. Das Auto geriet in Vollbrand. In Favoriten krachten zwei Fahrzeuge aus ungeklärter Ursache zusammen.

Weil der Lenker einen Krampfanfall erlitt und seine Beifahrerin die Notbremse zog, kam am Sonntag um 10.30 Uhr ein Pkw auf der Brünner Straße in Floridsdorf von der Fahrbahn ab - er prallte gegen eine Telefonzelle. Das Auto begann sofort zu brennen, Passanten meldeten den Unfall. Sie konnten jedoch nicht sagen, ob sich noch Personen in dem Fahrzeug befanden - deshalb rückte die Feuerwehr mit drei Einsatzwägen und 16 Mann aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand, wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete.

MA 68 Lichtbildstelle

Die Beifahrerin konnte sich und den 37-jährigen Fahrer selbst aus dem Auto retten, sie wurden erstversorgt und schließlich leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Rettung schilderte. Das Feuer wurde gelöscht, das angrenzende Geschäft vorsorglich kontrolliert. Die Telefonzelle musste demontiert und gesichert werden.

Schwerer Verkehrsunfall in Favoriten

Nur wenig später, etwa gegen 11.15 Uhr, ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall: Auf der Laaer-Berg-Straße, an der Kreuzung Franz-Koci-Straße, krachten zwei Pkw ineinander. Warum der Unfall passiert ist, ist noch ungeklärt - einer der beiden Autos kippte bei dem Zusammenstoß jedoch auf die Seite. Während sich die beiden Lenker mithilfe von Passanten befreien konnten, war die Beifahrerin des umgekippten Autos eingeschlossen.

MA 68 Lichtbildstelle

Die Befreiung gestaltete sich dann auch schwierig: Bevor die Frau von Feuerwehr und Rettung mittels Patientenbrett befreit werden konnte, mussten die Rücksitze des Autos entfernt werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht, die beiden Fahrer wurden ebenfalls ins Krankenhaus transportiert, allerdings mit dem Rettungswagen.