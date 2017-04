Vermutlich Schuss in Innenstadt abgegeben

Weil Zeugen von einem Schuss berichtet haben, den sie gehört hätten, ist am Montagabend die Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt kurzzeitig abgeriegelt worden. Die Einsatzkräfte fanden ein Loch in einem Fenster.

Der gesamte Straßenzug in der Nähe des Stephansplatzes wurde kurzzeitig abgeriegelt, bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer einen Online-Bericht des „Kurier“. Beamte der Wega durchsuchten mehrere Wohnungen in einem Gebäude, gefunden wurde allerdings nichts. „Nur in einem Fenster wurde ein Loch gefunden, ein Team der Spurensicherung klärt jetzt, ob es tatsächlich von einem Schuss stammt“, so Steirer.

Zeugen hatten den Schuss gehört und die Einsatzkräfte gerufen. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 20 Uhr war die Straße bereits wieder freigegeben. Ob tatsächlich ein Schuss abgegeben wurde, sollen nun die Untersuchungen der Polizei zeigen.