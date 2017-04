Weniger Sperren beim Vienna City Marathon

Das Verkehrskonzept für den Vienna City Marathon steht. Heute haben die Organisatoren die Laufstrecken, Sperrzonen und Ausweichrouten präsentiert. Heuer sollen Anrainer und Autofahrer weniger gestört werden.

Mehr als 42.000 gemeldete Läufer, die auf einer Strecke von 42,195 Kilometern durch die Stadt von hunderttausenden Fans bejubelt und angefeuert werden: Um diese Veranstaltung abgestimmt auf alle Bedürfnisse möglich zu machen, bedarf es jährlich einer großen Konzeption. Der Vienna City Marathon (VCM) kooperiert dazu mit 95 Behörden und Institutionen.

Weniger Straßensperren

Autofahrer und Anrainer sollen dieses Jahr so wenig wie möglich von der Sportveranstaltung gestört werden. Obwohl es nun drei Bewerbe mehr gibt, soll es heuer weniger und kürzere Straßensperren geben. Die Läuferinnen und Läufer starten nämlich bei den Bewerben am Samstag nun in der Prater Hauptalle und im Stadtpark, das heißt in verkehrsfreien Zonen. Auch am Sonntag werden die Sportler eine andere Route zum Ziel beim Burgtheater laufen.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

„Um dadurch den gesamten Bereich der Schüttelstraße und die Anrainer dort zu entlasten. Das ist ein Mehrangebot an Mobilität für die Bewohner“, sagt Organisationsleiter Gerhard Wehr. Der Bereich Schüttelstraße werde heuer auch schneller - nämlich um drei Stunden früher - wieder offen sein, versprach Wehr. Möglich ist das, weil die Laufstrecke hier vom Donaukanal weg und etwas näher an den Prater herangerückt wurde.

Beeinträchtigungen in der Innenstadt

Sperren wird es in der Innenstadt aber einige geben, vor allem am Ring. Besonders betroffen sind auch der sechste, neunte und fünfzehnte Bezirk. Entlang der gesamten Laufroute kommt es zu temporären Straßensperren, wobei die meisten zwischen 8.00 und 9.00 Uhr beginnen und für einige Stunden aufrecht bleiben. Betroffen sind etwa Abschnitte des Rings und der Zweierlinie, die Lasallestraße, die gesamte Mariahilfer Straße, die Linke Wienzeile, die Praterstraße oder die Obere und Untere Donaustraße.

ORF/Matthias Lang

Rund um den Startbereich - also auf der Wagramer Straße bzw. dem Handelskai - heißt es bereits ab 6.30 Uhr Stopp für alle Autofahrer. Auch im Umkreis der Laufstrecke kommt es ab den frühen Vormittagsstunden zu Sperren. Das betrifft etwa den Franz-Josefs-Kai oder den Gürtel rund um den Westbahnhof.

Zieleinlauf wieder beim Burgtheater

Der Marathon-Zieleinlauf befindet sich wie schon im Vorjahr wieder beim Burgtheater und dem Rathausplatz. Hier wird bereits am kommenden Montag aufgebaut - wobei es bis Freitag keine Verkehrseinschränkungen geben wird. Vom 21. April, 20.00 Uhr, bis 23. April, voraussichtlich bis 20.00 Uhr, wird der Ring allerdings zwischen Stadion- und Schottengasse durchgehend gesperrt.

Bereits am Samstag gibt es im Rahmen des VCM fünf Laufbewerbe - erstmals neben diversen Nachwuchsrennen auch die ÖM über zehn Kilometer. Anders als im Vorjahr starten all diese Bewerbe in der Prater-Hauptallee oder im Stadtpark und damit auf verkehrsfreien Flächen. Somit erspart man sich längere Sperrzeiten. Ab 16.30 Uhr kommt es aber für rund zwei- bis zweieinhalb Stunden sehr wohl zu Einschränkungen - darunter fast der gesamte Ring zwischen Urania und Rathaus.

Links: