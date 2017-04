Parksheriffs nur noch zu zweit unterwegs

2017 hat es bereits 22 Übergriffe auf Wiener Parksheriffs gegegeben. Deswegen sind Mitarbeiter der Parkraumüberwachung seit vergangener Woche nur mehr zu zweit unterwegs.

Seit fast fünf Jahren ist die Parkraumüberwachung der Wiener Polizei unterstellt. Parksheriffs sind Angestellte der Gemeinde, werden aber von der Polizei verwaltet. Der Bedarf wird immer größer. Immer mehr Maturanten und Akademiker bewerben sich.

Parksheriffs decken gestohlene Fahrzeuge oder Personen, nach denen gefahndet wird, auf. Rund 600 gestohlene Fahrzeuge haben Parksheriffs in den letzten drei Jahren entdeckt. Auch fast 7000 Fahrzeuge, die nicht versichert waren.

Die Anforderungen an die Parkraumwächter werden größer, aber auch das Niveau der Aufgenommenen. So gibt es immer mehr Maturanten, sagt Oberst Wolfgang Schererbauer, der Leiter der Parkraumüberwachung: „Wir haben Maturanten, aber auch Akademiker dabei. Da spielt uns die Wirtschaftslage in die Hand.“

ORF

Übergriffe steigen

Mit der Ausweitung der Parkpickerlzonen, etwa in Favoriten, steigt der Bedarf. Insgesamt sind derzeit fast 500 Menschen tätig, 40 Prozent davon Frauen. Was auch mehr wird sind die Übergriffe: „Ich glaube das ist der gesamtheitliche Trend, dass Uniformierte nicht mehr so Respektpersonen sind, wie sie einmal waren“, so Schererbauer. Mit Abwehrtrainings und Antieskalations-Schulungen will die Polizei das Problem in den Griff bekommen.

