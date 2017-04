Erschossener Polizist: Schütze war Einzeltäter

Der mutmaßliche Supermarkträuber, der am 2. Juli 2016 eine Billa-Filiale in Penzing überfallen und dabei einen Polizisten getötet hat, war ein Einzeltäter. Zu diesem Ergebnis kommt die Staatsanwaltschaft.

Das Verfahren gegen einen 64-jährigen Juristen, der ursprünglich als Komplize verdächtigt wurde und in dieser Sache sechs Wochen in U-Haft saß, wurde eingestellt. Gegen den Ex-Manager war von der Wiener Anklagebehörde wegen Beteiligung am schweren Raub ermittelt worden. Es gebe keine Beweise, dass der Mann von den verbrecherischen Plänen des 49-jährigen Bosniers wusste.

Er hatte ihn in seiner Wohnung aufgenommen und zum Tatort chauffiert. Dass gegen ihn in diese Richtung nicht mehr ermittelt wird, hat der 64-Jährige Anfang dieser Woche erfahren, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, der APA, nachdem der Jurist den Einstellungsbeschluss erhalten hatte mehr dazu in Supermarkt-Überfall: U-Haft verlängert.

Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes

Ganz unbehelligt dürfte der 64-jährige Jurist allerdings nicht davon kommen. Er wird sich - losgelöst von dem Supermarkt-Überfall - vor dem Bezirksgericht wegen unerlaubten Waffen- und Sprengmittelbesitzes verantworten müssen, nachdem bei einer Hausdurchsuchung verbotene Waffen und Granaten zutage getreten waren. Der Ex-Manager soll seit längerem Militaria sammeln.

Als Spezialkräfte der Polizei wenige Stunden nach dem Überfall seine Wohnung stürmten, weil er als Helfer des gefährlichen Räubers vermutet wurde, wurde der 64-Jährige mit einer Pistole im Bett angetroffen. Termin für die Verhandlung am Bezirksgericht Innere Stadt gibt es noch keinen.

Bei dem Überfall auf den Supermarkt schoss der Täter auf Polizisten, der Mann wurde später bei einem Schusswechsel von WEGA-Beamten tödlich getroffen. Ein 23-jähriger Polizist wurde in den Kopf getroffen, er starb einige Tage nach der Tat in Kärnten - mehr dazu in Schießerei: Angeschossener Polizist gestorben.