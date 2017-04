Polizeidienststelle wird Warenhaus

Die ehemalige Polizeidienststelle Am Hof bekommt einen Nachmieter: Das Warenhaus Manufactum gilt seit 30 Jahren als Quelle für Nachhaltiges und Ausgefallenes. Nun eröffnet das Unternehmen dort seinen ersten Österreich-Shop.

Zahnstocher aus Lindenholz, historische Sturmlaternen oder Gartenmöbel im Retroschick - das soll es künftig auch in Wien geben. In der ehemaligen Polizeidienststelle Am Hof in der Inneren Stadt entsteht eine Filiale des deutschen Unternehmens Manufactum. Das Credo des Unternehmens ist klar: „Wir achten darauf, dass die Produkte in unserem Sortiment gekonnt, verantwortungsvoll, ressourcenschonend und sozialverträglich hergestellt werden“, heißt es auf der Homepage.

Erste Auslandsdependance in Wien

In der Irisgasse entsteht der Haupteingang für das neue Geschäft. Nach zähen Verhandlungen wurden drei Standbesitzer abgesiedelt. Im Haus haben die Umbauarbeiten im Wachzimmer und im Stockwerk darüber bereits begonnen. Insgesamt soll der neue Shop 800 Quadratmeter groß werden. „Die Kontrollbank hat sich verdichtet und hat circa 700 Quadratmeter zurückgegeben, die wir jetzt an Manufactum vermieten konnten“, so Ernst Eichinger von dem Immobilienentwickler ARE.

Nach Geschäften in Berlin, Bremen, Hamburg oder Düsseldorf ist Wien für das deutsche Manufactum der erste Schritt ins Ausland. „Wien ist ein international anerkanntes Pflaster für internationale Händler, ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt und das ist vor allem auch für Händler, die aus Deutschland expandieren, enorm wichtig“, so Immobilienexperte Michael Oberweger. Die Sprache sei hier ein Anker. „Die Marke Manufactum ist in Österreich schon bekannt durch den Versand- und Onlinehandel. Da ist die Eintrittsbarriere deutlich geringer.“

Eröffnung spätestens Herbst 2018

Mit der zentralen Lage am Hof und am Rand der goldenen Quartiers habe Manufactum eine ideale Lage gefunden, heißt es. Der Mietvertrag ist unterzeichnet, spätestens nächstes Jahr im Herbst soll das neue Warenhaus eröffnet werden.

