Prozess nach Brand in Justizanstalt

In Wien steht heute ein Häftling vor Gericht: Der 32-Jährige soll im Oktober in seiner Zelle in der Justizanstalt Josefstadt eine Matratze angezündet haben, weil er verlegt werden wollte. Ein Mithäftling wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Algerier war seit drei Jahren in Österreich und schon mehrfach straffällig geworden - unter anderem wegen Suchtgiftdelikten. Nach drei rechtskräftigen Verurteilungen sollte der Mann im Oktober des Vorjahres abgeschoben werden. In der Schubhaft hat er laut Anklage zum Feuerzeug gegriffen und eine Matratze in Brand gesetzt - mehr dazu in Brand in Justizanstalt: Häftlinge werden verlegt.

ORF.at/Patrick Wally

Die drei Mithäftlinge, die das Feuer löschen wollten, soll der Angeklagte mit Messern daran gehindert haben. Durch den starken Rauch und den Alarm eines anderen Gefangenen ist die Justizwache aufmerksam geworden, die Gefängnisfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ein Mithäftling hat mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades lebensgefährliche Verletzungen erlitten, die anderen beiden sind schwer verletzt worden. Dem Angeklagten drohen bis zu 10 Jahre Haft.