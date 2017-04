Erstmals Schildkröte beigesetzt

Am Wiener Tierfriedhof wurden seit seiner Eröffnung 2011 schon 530 Tiere beigesetzt. Hunde und Katzen sind in der Überzahl, aber es gibt auch Meerschweinchen, Wellensittiche, Hamster, Papageien und nun auch eine Schildkröte.

„Ewig im Herzen - Puppi“ - Auch der Verlust eines tierischen Gefährten kann schmerzvoll sein. Davon zeugen die zahlreichen Inschriften an jenem Ort, der für die Trauer der zweibeinigen Hinterbliebenen geschaffen wurde: dem Wiener Tierfriedhof. Wer seinen Liebling nicht der Tierkörperverwertung anvertrauen möchte, findet seit 2011 dort eine Alternative.

Hunde und Katzen sind zwar deutlich in der Überzahl, allerdings fanden auch Meerschweinchen, Wellensittiche, Hamster oder Papageien in der Anlage in Simmering ihre letzte Ruhe. Am Mittwoch sind erstmals auch die sterblichen Überreste einer Schildkröte bestattet worden, wie eine Sprecherin der APA berichtete.

Möglichkeit für Abschiedszeremonie

Das rund 6.000 Quadratmeter große parkähnliche Areal, das Ende 2011 eröffnet wurde, liegt unmittelbar neben dem Zentralfriedhof. Angeboten werden Erdgräber sowie Plätze in einer Urnenwand, wobei die Einäscherung im Wiener Tierkrematorium erfolgt. Wer sich im Rahmen einer Zeremonie vom verblichenen Mitbewohner verabschieden möchte, kann dies in einem eigenen Raum tun - mehr dazu in Neuer Tierfriedhof eröffnet.

Sogar der Transport wird bei Bedarf organisiert: Mitarbeiter holen das verstorbene Haustier von daheim oder vom Tierarzt ab. Auch die Grabpflege gehört zu den Serviceleistungen. Zudem besteht die Möglichkeit, gegen Aufpreis den standardmäßig verwendeten Kartonbehälter gegen einen Holzsarg zu tauschen.

Gedenkfeier für verstorbene Haustiere

Das Urnenangebot für Tiere ist abwechslungsreich. So finden sich etwa bunt bemalte Hunde- oder Katzenfiguren im Sortiment. Die Preise für ein Grab beginnen bei 184,60 Euro. Nach zwei Jahren ist eine Verlängerung nötig, die mit 49,20 Euro für ein Jahr zu Buche schlägt. Die Möglichkeit, Edelsteine aus der Asche zu erzeugen, gibt es ebenfalls.

Mehrheitseigentümer der Tierfriedhof Wien GmbH ist jenes Unternehmen, das auch für Herrchen und Frauchen zuständig ist: Die städtische Bestattung und Friedhöfe GmbH. Begangen wird das fünfjährige Jubiläum demnächst mit einer Gedenkfeier für verstorbene Haustiere. Bei der Veranstaltung am 12. Mai wird Dompfarrer Toni Faber eine Tiersegnung durchführen.

