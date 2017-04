U4 bis Montag teilweise gesperrt

Die Wiener U-Bahnlinie U4 fährt am Osterwochenende - konkret von 14. bis 17. April - nur zwischen Hütteldorf und Schottenring. Grund der Teilsperre sind Bauarbeiten im Zuge der groß angelegten Renovierung der U4-Strecke.

Fahrgäste müssen zwischen Heiligenstadt und Schottenring auf die Ersatzstraßenbahnlinie E4 auf der Route des D-Wagens ausweichen. Auch der D-Wagen fährt während der Dauer der Bauarbeiten über den Kai und unterstützt die Ersatzlinie E4. Von der vorläufigen U4-Endstation Schottenring können die Fahrgäste direkt in die Ersatzlinien umsteigen.

Wiener Linien

Die Arbeiten starten in der Nacht von Freitag auf Samstag ab etwa 0.30 Uhr. Gleichzeitig nimmt auch die Ersatzlinie E4 ihren Betrieb auf. Nachts ist sie - wie die Nacht-U-Bahn - alle 15 Minuten unterwegs.

Erneute Sperre am Wochenende vor dem 1.Mai

Die Sperre muss am Wochenende vom 29. April bis 1. Mai wiederholt werden. Grund für die abermalige Betriebsunterbrechung sind einmal mehr Weicheneinbauten zwischen den Stationen Spittelau und Roßauer Lände. Aufgrund der Komplettsanierung der U4 ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Sperren gekommen, die nächste lange Teilsperre wurde allerdings vertagt - mehr dazu in U4-Sanierung: Nächste Teilsperre verschoben.

