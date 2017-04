Raucher in U-Bahn zückte Messer

Wegen versuchter schwerer Nötigung hat die Wiener Polizei in Simmering einen 35-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte einen 19-Jährigen in einer Station der U-Bahn-Linie U3 mit einem Messer bedroht.

Der 35-jährige Österreicher fuhr gegen 17.00 Uhr über eine Rolltreppe in die U3-Station Simmering. Dabei rauchte er eine Zigarette. Als ihn ein 19-Jähriger darauf ansprach und ihn auf das Rauchverbot hinwies, zog der Raucher ein Messer und bedrohte sein Gegenüber. Laut Polizei wollte dieser zunächst noch den Stationswart verständigen. Weil die U-Bahn aber noch am Gleis stand, stieg er ebenso wie der Raucher in die Garnitur ein und fuhr zum Enkplatz. Dort stieg er aus, betätigte den Notstopp und informierte die Polizei.

Anzeige wegen versuchter schwerer Nötigung

Die U-Bahn stand rund 15 Minuten in der Station, während die Polizei sie durchsuchte. Bei dem 35-Jährigen fanden die Polizisten noch das Klappmesser. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer wurde der Mann wegen versuchter schwerer Nötigung angezeigt.

Laut Wiener Linien kommt es übrigens beinahe täglich vor, dass die Notstopptaste gedrückt wird, meist jedoch aus Versehen.

