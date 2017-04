Hobbyköche laden in eigene Wohnung

In Wien laden Hobbyköche ab sofort zu Kochkursen in ihre privaten Wohnungen: Am Programm stehen vor allem Rezepte aus der Wiener Küche, die auch Touristen anlocken sollen. Organisiert werden die Kurse von einer Bloggerin.

Von einer Japanreise hat Angelika Kreitner-Beretits die Idee der Hobbykochkurse mitgebracht - dort war sie selbst zu Gast in einer Wohnung und hat dort japanische Rezepte probiert. Die Kurse sollen Einheimische und Touristen an einen Tisch bringen: „Es richtet sich einerseits an Touristen, die vielleicht mal in einen Wiener Haushalt hineinschnuppern wollen und schauen, was da gekocht wird. Aber auch an Wiener Köche, die sich austauschen wollen“, erklärte Kreitner-Beretits.

Vienna Cooking Classes

Fokus auf Wiener Spezialitäten

Jeder der möchte, kann seine Kochkünste bei sich daheim weitergeben: „Wir haben jetzt mal klein gestartet - es kochen Freunde, Bekannte und ich. Wir suchen aber auch noch nach neuen Köchen, die können sich gerne bei mir melden“, so Kreitner-Beretits. Circa sieben Stunden Zeitaufwand sollte man für einen Kurs einrechnen, im Gegenzug gibt es bis zu 300 Euro Bezahlung - je nach Teilnehmeranzahl.

Die Kosten für die Teilnehmer sind unterschiedlich: „Sie liegen zwischen 40 bis 90 Euro, je nachdem ob ein aufwändiges Menü gekocht wird oder eher kleine Sachen“, schilderte die Organisatorin. Die Rezepte gibt es dann jedenfalls auch zum Mitnehmen für daheim. Der Fokus liegt auf Wiener Küche von Tafelspitz bis Strudel, es gibt derzeit aber auch eine Köchin, die einen Kurs zu koscherem Essen anbietet.

Einjährige Testphase geplant

Erfahrung mit Rezepten und ihrer Vermittlung hat Kreitner-Beretits jedenfalls schon: Sie betreibt einen Blog, auf dem sie Wiener Schmankerln vorstellt - zusammen mit ihrer Großmutter und Schwiegermutter und deshalb auch immer mit persönlicher Note. Ein Jahr lang will Kreitner-Beretits probieren, ob die Idee der privaten Hobbykochkurse in Wien funktioniert. Am 22. April geht der erste über die Bühne.

Links: