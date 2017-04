Mehr Platz: AUA startet „Premium Economy“

Breitere Sitze, mehr Beinfreiheit und besseres Essen: Ab Frühling 2018 kann man bei AUA-Langstreckenflügen in die „Premium Economy“-Klasse investieren. Der Preis der Tickets wird zwischen 1.000 und 1.200 Euro liegen.

Bei der Lufthansa ist ein Teil der Economy-Langstreckensitze schon zu einer „Premium Economy Class“ aufgewertet. Ab dem Frühjahr 2018 wird auch die österreichische Lufthansa-Tochter AUA (Austrian Airlines) diese bequemeren Plätze mit mehr Sitzabstand auf Langstreckenflügen anbieten. „Die Lufthansa hat sehr gute Erfahrungen mit der ‚Premium Economy‘-Klasse gemacht, deshalb ziehen wir jetzt nach“, so AUA-Sprecher Peter Thier.

AUA

Bisher habe man unterschätzt, wie viele Menschen eine solche Zwischenklasse zwischen normaler Economy und Business buchen wollen: „Bei der Lufthansa ist das momentan die bestgebuchte Klasse, teilweise gibt es mehr Anfragen als Plätze“, so Thier. Über den Winter 2017/18 wird diese neue Sitzplatzkategorie in den insgesamt elf AUA-Interkontinentalflugzeugen installiert, 15 Millionen Euro investiert die Fluglinie dafür.

Breitere Sitze, mehr Neigungswinkel

Erreichen will man mit den neuen Tickets vor allem Geschäftskunden, aber auch „Familien mit kleinen Kindern, die vielleicht entspannter in den Urlaub starten wollen“, erklärte Thier. Konkret bedeutet die Premium Economy mehr Beinfreiheit: Statt der rund 79 Zentimeter Abstand zum Vordermann sind es nun 97 Zentimeter. Die Sitze sind breiter: Von 43 Zentimetern wird auf 48 Zentimeter aufgerüstet. Die Rückenlehnen können weiter nach hinten gekippt werden, wenn auch nicht ganz zum Bett verwandelt - das bleibt der Business Class vorbehalten.

AUA

In der neuen Zwischenklasse ist außerdem der Entertainment-Bildschirm größer, es gibt eine Fußstütze, Stromversorgung für einen Laptop und einen Cocktailtisch sowie besserer Essen: „Das Catering wird hochwertiger sein“, so Thier. Der Preisaufschlag zu günstigen Economy-Tickets wird wie bei der Lufthansa im Schnitt mit etwa 40 Prozent beschrieben. Bei der AUA soll ein Ticket in der neuen Klasse zwischen 1.000 und 1.200 Euro kosten.

