Streicher landen Facebook-Hit mit Wien-Video

Eine Million Klicks auf Facebook hat das Rock-Streicher-Duo BartolomeyBittmann mit seinem Video „Les Pauli“ erzielt. Darin packen sie an zahlreichen Schauplätzen in Wien ihre Instrumente aus. Eine Liebeserklärung an die Stadt.

Als größter Hit entpuppte sich für Matthias Bartolomey und Klemens Bittmann ihr Video „Les Pauli“, mit mehr als eine Million Klicks. „Wir haben uns zwar erhofft, dass es viele Leute sehen und wir haben auch das Glück gehabt, dass über den Wien-Tourismus wir Kontaktpersonen gehabt haben, die das Ganze wirklich auch streuen - und dann hat das eine Eigendynamik bekommen, die erstaunlich ist und uns wirklich überrascht hat“, so Matthias Bartolmey im „Wien heute“-Interview.

Kaffeehäuser und Katakomben

15 Monate lang dauerten die Aufnahmen, eine Reise durch Wien im Sekundentakt, an bekannte und weniger prominente Orte. Zu sehen sind etwa das Schloß Schönbrunn, die Hofburg, das Volkstheater, aber auch diverse Kaffeehäuser, die Strudlhofstiege und die Katakomben von St. Stephan.

Klemens Bittmann: „Ich bin ein gebürtiger Grazer und hatte die Freude mit den zwei Wienern, mit dem Max Parovsky, unserem fantastischen Fotografen und Videokünstler, mit dem wir gemeinsam dieses Video geschaffen haben, und dem Matthias, durch ganz Wien an den verschiedensten Tagen an den verschiedensten Jahreszeiten an den verschiedensten Tageszeiten herumzufahren.“

Promis im Video versteckt

Vor fünf Jahren formierte sich das Rock-Duo BartolomeyBittmann. Matthias ist der Sohn des mittlerweile pensionierten Wiener Philharmonikers Franz Bartolomey. Auch dieser hat einen Mini-Auftritt im Video. Ebenso Cornelius Obonya und Ursula Strauss werden für einige Sequenzen ins Bild gebracht.

Während sich Matthias ganz dem Cello widmet, entwickelte Klemens auch ein eigenes Instrument - seine Mandola. Von Deutschland bis Kenia sind die beiden bereits live aufgetreten, bald beginnt die nächste Tour.

Auftritte im Musikverein und Konzerthaus

Dreimal werden BartolomeyBittmann heuer auch in Wien live auftreten, der Stadt, der sie nun ein Denkmal setzten: Am 1. Juni beim „Wir sind Wien“-Festival in der Virgilkapelle, am 11. Oktober im Konzerthaus und am 28. Oktober - gemeinsam mit Alma und dem Tonkünstler Orchster - im Musikverein Wien.

