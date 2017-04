Züge in Meidling kollidiert

Am Bahnhof Wien-Meidling sind am späten Nachmittag zwei Züge zusammengestoßen. Es wurden mehrere Personen verletzt. Der Zugsverkehr am Bahnhof ist momentan eingestellt. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Um 16.30 Uhr ist laut ÖBB ein Unfall mit zwei Zügen passiert. Einer der Züge soll zumindest teilweise im Bereich der Bahnsteige vier und fünf entgleist sein. „Wir werden einen zentralen Ereignisstab einrichten“, sagt ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger.

Waggon umgekippt

Die Feuerwehr ist mit 62 Mann und 21 Fahrzeugen am Unfallort. Es wurden 30 Personen aus einem gekippten Waggon befreit. Es hat zumindest sieben Verletzte gegeben. Das teilte Polizeisprecher Patrick Maierhofer mit. Sie werden von der Berufsrettung versorgt. Nach ersten Informationen dürften die Verletzten mit Blessuren davongekommen sein. Die schwerste soll ein Handbruch gewesen sein.

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) nahm nach dem Zugsunglück die Ermittlungen am Unglücksort auf, um die Ursache herauszufinden. Das teilte das Verkehrsministerium am Samstagabend mit. Zunächst geht es um die umfassende bildliche Dokumentation des Unfallorte. Man arbeite eng mit den Einsatzkräften zusammen und stehe auch in Kontakt mit den ÖBB.

Verkehrsbehinderungen auf Schiene und Straße

Die Südbahnstrecke war durch das Unglück bis auf Weiteres unterbrochen. Laut Hahslinger dürfte auch eine Oberleitung beschädigt sein. Auf ihrer Homepage informierten die ÖBB ihre Kunden, dass derzeit 60 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen sind. Mehrere Züge wurden umgeleitet und hielten nicht in Meidling. Drei Garnituren - 563, 649 und 91 - wurden zum Westbahnhof umgeleitet.

Das Zugsunglück sorgte auch im Wiener Straßenverkehr für erhebliche Behinderungen. Laut ÖAMTC war die Eichenstraße zwischen Gürtel und Wienerbergstraße gesperrt.