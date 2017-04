Zugsunglück in Meidling: Signal überfahren

Das Zugsunglück am Karsamstag im Bahnhof Meidling ist laut ÖBB passiert, weil der Regionalzug bei einem Haltesignal nicht stehen geblieben ist. Unklar ist, ob der Lokführer das Signal übersah oder ein technischer Defekt vorlag.

Am Samstag stießen im Bahnhof Meidling ein Regional-Expresszug (REX) und ein Railjet zusammen. Dabei wurden neun Fahrgäste leicht verletzt. Insgesamt versorgte die Rettung 47 Personen - mehr dazu in Regionalzug mit Railjet kollidiert.

Verzögerungen im Zugsverkehr

Zwei Kranwägen hoben am Sonntag die Waggons wieder in die Schienen. Danach wurden sie abgeschleppt. „Sie kommen entweder zur Reparatur oder der Rest wird entsorgt“, sagt ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger - mehr dazu in Nach Zugsunglück: Railjet wieder aufgerichtet.

Der angerichtete Schaden ist erheblich: Neben den Zügen wurden auch das Gleis und die Oberleitung beschädigt. Nach wie vor gibt es Verspätungen bei Fernzügen. Auch Schnellbahnen fallen aus.

