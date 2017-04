Fahndung nach „Pink Panther“-Komplizen

Die Polizei sucht nach zwei Überfällen auf Juweliere in der Wiener Innenstadt aus dem Jahr 2011 mit einem neuen Fahndungsfoto nach einem Verdächtigen. Der 30-Jährige soll der „Pink Panther“-Bande angehören.

Der 30-Jährige ist verdächtig, gemeinsam mit seinem mittlerweile verurteilten, 34-jährigen Kompagnon im September 2011 ein Juwelier- und Antiquitätengeschäft in der Stallburggasse und einen Juwelier in der Seilergasse überfallen zu haben.

LPD Wien

Beute in der Höhe von 1,5 Millionen Euro

Dabei erbeuteten sie laut Polizei Wertgegenstände in der Höhe von 1,5 Millionen Euro. Die beiden gingen dabei so vor, dass sie unmaskiert wie Kunden in die Geschäfte gingen, dann aber die Angestellten attackierten, Vitrinen zertrümmerten, Beutestücke an sich rafften und flüchteten.

Europäischer Haftbefehl

Die weltweit operierenden „Pink Panther“-Bande hat ihren Ursprung in den Westbalkanstaaten Serbien und Montenegro. Nach dem 30-Jährigen wird mit europäischem Haftbefehl gesucht. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 DW.