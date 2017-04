Ticketverkauf für Life Ball startet

Heute ist der Startschuss für den Ticket-Verkauf des diesjährigen Life Balls im Rathaus. Ballbegeisterte können sich online für Tickets vormerken lassen. Zur Wahl stehen etwa Regular-Tickets zu 180 oder Style-Tickets zu 90 Euro.

Bei dem Event am 10. Juni werden 3.780 Gäste erwartet. Aus allen eingelangten Anmeldungen bis 23. April werden per Zufallsgenerator die verfügbaren Karten vergeben - pro Person gibt es maximal zwei Kaufoptionen. Mehrfach-Registrierungen sind nicht möglich.

VIP-Ticket kostet 2.500 Euro

Erstmals können auch sogenannte Galerie-Tickets über das Life Ball-Büro zu einem Preis von 900 Euro gebucht werden. Nach der Eröffnungsshow auf der VIP-Tribüne kann man sich in der Festsaal-Galerie kulinarisch stärken.

zurück von weiter

Exklusiver geht der Ball-Besuch mit einem VIP-Ticket zu 2.500 Euro über die Bühne. Die Gäste beginnen die Life Ball-Nacht mit einem Moet-Champagner-Empfang im Wiener Rathaus, danach folgt ein Gala-Dinner im Festsaal. Im Anschluss geht es über den Red Carpet zu den Logen-Sitzplätzen auf der VIP-Tribüne zur zweistündige Eröffnungsshow. Der Spendenanteil dabei beträgt mindestens 1.970 Euro und ist steuerlich absetzbar, hieß es aus dem Life Ball-Büro.

Veranstaltung bereits zum 24. Mal

Bei der 24. Auflage lautet das Thema „Recognize the Danger“. Als Vorbild dient die Zeit rund um das Ende der 20er- und Anfang der 30er-Jahre. Damals waren bereits die Anzeichen des drohenden Unheils spürbar. Für die Gestaltung der Outfits gilt ein Grundsatz: Die bunte, lebensbejahende Welt soll als Inspiration dienen. Nicht erlaubt sind Styles, welche die herannahende Gefahr darstellen - wie zum Beispiel militärische Uniformen jeglicher Art - mehr dazu in Life Ball will an 1930er Jahre erinnern.

Links: