Hausräumung: Keine Spur von Besetzern

Bei der Räumung des besetzen Gebäudes in der Kienmayergasse 15 in Wien-Penzing war am Mittwoch niemand mehr anwesend. Die Polizisten fanden in dem Haus keine Aktivisten vor. Auch die angrenzenden Häuser wurden kontrolliert.

Den Aktivisten wurde von der Polizei 15 Minuten Zeit gegeben, das Haus zu räumen. Beamte bezogen Stellung, im besetzten Haus blieb es ruhig. Medienvertreter mussten die Sperrzone verlassen. Kurz nach 11.00 Uhr wurde mit der Räumung des besetzten Hauses in der Kienmayergasse 15 begonnen.

Brecheisen und Schutzschilder

WEGA-Beamte öffneten das Haustor mit einem Brecheisen. Die Einsatzkräfte schützten sich mit Schildern gegen etwaige Wurfgeschosse von oben, es kam jedoch nichts aus den Fenstern geflogen. Die Polizisten begannen damit, Sessel und anderes Mobiliar aus dem Stiegenhaus zu entfernen.

Sie gingen zudem mit Motorsägen vor, um offenbar weitere Barrikaden zu entfernen. Rund um die Auflösung der Hausbesetzung standen etwa 150 Beamte im Einsatz, schrieb die Polizei auf Twitter.

Von den Personen, die die Immobilie am Ostersonntag besetzt hatten, fehlte jede Spur. „Ostern ist vorbei, alle Nester sind ausgeräumt“, sagte ein Beamter zur APA. Möglicherweise hatten die Aktivisten das Haus über einen Hinterausgang verlassen. Die Einsatzkräfte machten sich am frühen Nachmittag daran, ihre Gerätschaften wegzuräumen. Auch der bereitgestellte Panzerwagen wurde abgezogen.

„Wir bleiben standhaft“

Ursprünglich rechneten die Besetzer, wie sie in ihrem Blog schrieben, nicht mit einer raschen Räumung. „Bullen angreifen!“ und „Besetzungen verteidigen!“ wurde als Parole ausgegeben. Am Ostersonntag wurde in dem Blog zur Besetzung aufgerufen. Nach Schätzungen der Polizei besetzt eine Gruppe von 20 bis 30 Personen das Haus in der Kienmayergasse. Unterstützung bekommen sie von den Nachbarn - mehr dazu in Hausbesetzung: Polizei will verhandeln.

