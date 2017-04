„Electric Spring“ ohne Open-Air

Der Winter macht dem Wiener Musikevent „Electric Spring“ im Museumsquartier einen Strich durch die Rechnung. Das zweitägige Festival für elektronische Klänge läutet am Donnerstag und Freitag doch nicht die Outdoor-Saison ein.

Auf Bühnen im Hof wird angesichts der aktuellen Wetterprognosen nämlich verzichtet, sämtliche Konzerte finden in der Halle E statt, wie das MQ am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich war geplant, dass die Darbietungen alternierend in der Halle und im Freien angesetzt werden.

Eva Ellersdorfer-Meissnerova

Mavie Phoenix, Motsa und Gerard

Als Eröffnungsact darf man sich am 20. April auf Mr. Dero & Klumzy Tung freuen, eine London-Graz-Connection aus Rap, Gitarrensounds und Computerbeats. Tag zwei eröffnet der aus Wels stammende Musiker Gerard, der nicht zuletzt neues Material als Vorgriff auf das für das erste Halbjahr 2017 angekündigte Album „AAA“ kredenzen wird - mehr dazu in Line-up für „Electric Spring“ steht fest.

Das Line-up bestreiten außerdem etwa Motsa, Lulu Schmidt, Mavi Phoenix, Clara Moto oder That Good Wibe. Das von der Stadt finanzierte Festival wird in seinem dritten Jahr vom DJ-/VJ-Kollektiv ETEPETETE kuratiert. Der Eintritt ist frei. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sie Auftritte im Hof wetterbedingt abgesagt werden m,ussten. Bereits 2016 wurde das Festival nach Innen verlegt - mehr dazu in Electric Spring wetterbedingt ohne Open Air.

