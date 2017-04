SPÖ als „offene Mitmachpartei“

Erste Ergebnisse parteiinterner Arbeitsgruppen haben heute Bürgermeister Michael Häupl und Landespartei-Sekretärin Sybille Straubinger (beide SPÖ) präsentiert. Sie sollen im Zuge der SPÖ-Reform schrittweise umgesetzt werden.

"Die offene Mitmachpartei ist unser Ziel“, erklärten SPÖ Wien-Vorsitzender Häupl und Landesparteisekretärin Straubinger. Vor einem Jahr habe man sich das Ziel gesetzt, die SPÖ Wien strukturell zukunftsfit zu machen, so Häupl. In den letzten Monaten entstanden demnach viele Projekte. Straubinger stellte einige davon vor, die im Zeichen der Öffnung und Partizipation stehen. Interessierte sollen so neue Aktivitätsmöglichkeiten vorfinden.

APA/Georg Hochmuth

Drei Initiativen kommen

Die ‚Themeninitiative Vielfalt‘ soll sich laut Straubinger mit Fragen der Integration, Diversität und des Zusammenlebens in Wien beschäftigen. Die ‚Themeninitiative Europa‘ wird mit ihren Aktivisten über den Tellerrand der Stadt und des Landes hinausblicken. Die dritte Themeninitiative trägt den Namen „Welcome-Sektion“ und richtet sich an neue SPÖ-Mitglieder und Gastmitglieder, die ihren Platz in der Partei erst finden müssen.

In einem Schnupperjahr bietet die Wiener Landespartei jeden Monat ein Treffen für alle Neuen an. Bei Kamingesprächen, Exkursionen und Workshops sollen die Teilnehmer im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft bzw. Gastmitgliedschaft die Möglichkeit haben, alle Aktivitätsfelder der Partei kennenzulernen: die Bezirke und Sektionen ebenso wie die Referate der SPÖ (Frauen, Bildung, Jugend), aber auch die befreundeten Organisationen und natürlich auch andere Themeninitiativen.

Initiativen starten im Mai

Im Mai starten die drei neuen Themeninitiativen durch. Straubinger sprach eine deutliche Einladung an alle Interessierten aus, bei der SPÖ mitzumachen. Warum sich jemand in der SPÖ engagieren sollte, beantwortet Wiens SPÖ-Chef Häupl abschließend so: „Ich habe das Gefühl, dass das Bedürfnis, das eigene Lebensumfeld mitzugestalten, wächst."

Derzeit hat die Wiener SPÖ 45.000 Mitglieder, 100 davon sind Gastmitglieder.

Zuvor findet am 29. April noch der Landesparteitag der Wiener SPÖ statt - verbunden mit einem Abstimmungs-Marathon: Nicht nur der Partei-Vorsitzende wird wieder gewählt. Die Parteimitglieder dürfen auch über mehr als 150 Anträge abstimmen, wie etwa eine Taxi-Telefonnummer für Frauen - mehr dazu in 150 Anträge für SPÖ-Parteitag.

