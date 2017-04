Stadion-Umbau der Austria „voll im Zeitplan“

Die Austria befindet sich bei ihrem Stadion-Umbau „voll im Zeitplan“. Das gab der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bei einer Besichtigung des Rohbaus der Generali-Arena bekannt. Ebenso sei man im Budgetplan.

Die neu errichtete Westtribüne hat bereits Dachhöhe erreicht, die zweistöckige Tiefgarage unter der Nordtribüne, deren Grundgerüst bis Sommer stehen soll, ist fertiggestellt. Wie Wirtschafts-Vorstand Markus Kraetschmer berichtete, soll das Stadion im zweiten Quartal 2018 fertiggestellt werden, die Eröffnung ist für den darauffolgenden Juli geplant.

Stadion wird 17.500 Zuschauer fassen

Der Gegner beim Eröffnungsspiel sowie der genaue Termin für dieses Match dürften bis Ende dieses Jahres fixiert werden. Das gesamte Projekt inklusive Trainingsplätzen und Akademie kostet 48 Millionen Euro, 42 davon werden für das Stadion aufgewendet. „Von den Kosten her sind wir im Budgetplan“, sagte Kraetschmer.

Die Austria trägt ihre Heimspiele in der laufenden und kommenden Saison im Happel-Stadion aus. Ab der Spielzeit 2018/19 erfolgt die Rückkehr in die Generali Arena, wo Kraetschmer zu Beginn einen Zuschauerschnitt von 10.000 anstrebt. Mittelfristig hofft der Vorstand auf einen Durchschnittsbesuch von 12.500. Nach der Fertigstellung fasst das Stadion am Verteilerkreis 17.500 Personen.

