Frau in Krankenbett verbrannt

Bei einem Brand in Wien-Floridsdorf ist Donnerstagmittag eine Frau ums Leben gekommen. Bei dem Opfer soll es sich laut Polizei um eine bettlägerige 68-jährige Pensionistin handeln.

Das Feuer brach kurz nach 12.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wenhartgasse aus. Die Einsatzkräfte rückten mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann an. Unter Atemschutz verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zur Wohnung. „Die Frau ist in einem Krankenbett gelegen und infolge des Brandes verstorben“, sagte Polizeisprecher Manfred Simettinger.

„Andere Personen wurden nicht verletzt“

Der Brand konnte rasch abgelöscht werden. Das stark verrauchte Stiegenhaus wurde belüftet. „Andere Personen wurden nicht verletzt“, sagte Simettinger. Nach ersten Angaben war die Frau 68 Jahre alt. Die Brandursache war zunächst unklar, eine Brandstiftung durch Dritte aber ausgeschlossen. „Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch“, sagte Simettinger.