Romy-Preis für „Das Sacher“ und „Toni Erdmann“

Vor der morgigen Romy-Gala, bei der die Stars der Film- und Fernsehbranche gefeiert werden, stehen traditionellerweise die Akademiepreise an. Diese wurden gestern verliehen - unter anderem an „Toni Erdmann“ und „Das Sacher“.

Mit den Akademiepreisen sollen die Menschen hinter der Kamera geehrt werden - Drehbuchautoren, Produzenten, Kostümbildner. Die 14 Auszeichnungen wurden am Donnerstagabend verliehen. Zwei thematisch verknüpfte Trophäen gingen an ein historisches Thema: Der ORF-Zweiteiler „Das Sacher. In bester Gesellschaft“, der vergangene Weihnachten ein Millionenpublikum vor die Bildschirme lockte, war bei der Bildgestaltung TV-Film (Marcus Kanter) siegreich, außerdem gab es für Beate Thalbergs begleitende Doku „Die Königin von Wien - Anna Sacher und ihr Hotel“ den TV-Preis.

ORF/MR Film/Petro Domenigg

„Tatort“-Drehbuch und Schiele-Biopic ausgezeichnet

Gleich mehrfach erfolgreich war das Kinobiopic „Egon Schiele - Tod und Mädchen“: Neben den Preisen für die besten Nachwuchsdarsteller, die Noah Saavedra und Valerie Pachner entgegennehmen durften, gab es für Hilde Berger und Dieter Berner eine Trophäe für das beste Kinodrehbuch. Das Produzententeam konnte ebenfalls in der Kinosparte reüssieren.

Mehrfachen Grund zu Freude hatte auch ein „Tatort“-Team: Für die Episode „Schock“ gab es den Drehbuchpreis in der TV-Kategorie (Rupert Henning) und den Produzentenpreis (Burkhard Ernst).

Oscar-Kandidat als bester Kinofilm prämiert

Als beste Kinodoku reüssierte „Peter Turrini. Rückkehr an meinen Ausgangspunkt“ von Ruth Rieser. Der beste Kinofilm wurde - wohl wenig überraschend - der bereits vielfach prämierte Oscar-Kandidat „Toni Erdmann“.

TV-Hinweis Die Gala wird am 22. April live ab 21.10 Uhr in ORF2 übertragen. Am Tag darauf wird die Romy-Verleihung um 10.15 Uhr auch in 3sat ausgestrahlt.

Ein Sonderpreis wurde für die beste Programmidee („GartenKULT“ auf ORF III) vergeben. Das unmoderierte TV-Duell im Rahmen der Bundespräsidentenwahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer brachte ATV den Preis der Jury, das deutsche Comedyformat „Jerks“ von und mit Christian Ulmen erhielt den Preis der Akademie.

Platin-Romy an Birgit Hutter

Die Platin-Romy der Akademie ging an Kostümbildnerin Birgit Hutter. „Lebenswerk hin oder her, ich mache weiter“, waren laut Aussendung ihre Worte dazu. „Denn: Kleider machen Leute.“ Hutter durfte die Trophäe aus den Händen von Hollywood-Star John Malkovich entgegennehmen.

Vier weitere Akademiepreise - bester TV-Film, beste Regie TV-Film, beste Bildgestaltung Kinofilm sowie beste Regie Kinofilm - werden im Rahmen der Gala in der Wiener Hofburg verliehen. Durch den Abend, bei dem sich Publikumslieblinge wie Tobias Moretti oder Ursula Strauss Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen können, werden wie im Vorjahr Andi Knoll und Katharina Straßer führen - mehr dazu in Romy-Gala: Die Nominierten stehen fest.

