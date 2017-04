WU-Fassade: 1,1 Mio. Euro Schaden

Nachdem an einem weiteren Gebäude der neuen Wirtschaftsuniversität (WU) Mängel an der Fassade bemerkt worden sind, steht nun die Schadenssumme fest. Die Ausbesserungsarbeiten kosten rund 1,1 Mio. Euro.

An der Fassade der „Executive Academy“ der Wirtschaftsuniversität (WU) werden seit Sommer 2.000 Platten abmontiert und fehlerhafte Aufhängungen ausgebessert - mehr dazu in Erneut Probleme mit WU-Fassade. Die Kosten von rund 1,1 Mio. Euro für die notwendigen Verbesserungsarbeiten werden laut Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) mehrheitlich von den an der Herstellung beteiligten Firmen bzeziehungsweise deren Versicherungen getragen.

„Die Campus WU GmbH war aber aufgrund der Insolvenz der Fassadenfirma gezwungen, sich im Sinne einer außergerichtlichen Einigung mit rund 360.000 Euro zu beteiligen“, bestätigt BIG-Sprecher Ernst Eichinger gegenüber wien.ORF.at.

ORF

Arbeiten frühestens im September fertig

Es ist nicht das erste Mal , dass die Campus WU GmbH - der gemeinsame Bauträger von WU und Bundesimmobiliengesellschaft - auf einem Teil der Kosten sitzen bleibt. Nachdem 2014 und 2015 von der Bibliothek (Learning Center) zwei Platten der Fassade zu Boden gestürzt waren, entstand ein Schaden von 1,5 Mio. Euro - die Campus WU Gmbh musste davon rund 300.000 Euro übernehmen.

ORF

Die Ausbesserungsarbeiten an der „Executive Academy“ dauern unterdessen länger als geplant - mehr dazu in Sanierung der WU verzögert sich weiter. Die Fertigstellung ist nun laut Eichinger „abhängig von der Witterung für September geplant“, denn bei bei Schlechtwetter müsse unterbrochen werden.

Hubert Kickinger, wien.ORF.at

Links: