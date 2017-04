Mann nach Morddrohung festgenommen

WEGA und mehrere Streifenwagen sind am Freitag bei einem Großeinsatz der Polizei in Wien-Liesing im Einsatz gewesen. Eine Frau hatte die Exekutive alarmiert. Ihr Vater soll sie mit dem Umbringen bedroht haben.

Die Frau wollte in ein Frauenhaus, was dem Vater offenbar nicht Recht gewesen ist. Er bedrohte seine Tochter mit dem Umbringen. Die verängstigte Frau alarmierte die Polizei, die zur Wohnung der Familie in der Pfarrgasse ausrückte.

Verdächtiger soll mehrere Waffen besitzen

„Sie hat gesagt, sie nimmt die Drohungen Ernst, da sie gewusst hat, dass er Schusswaffen besitzt und sie auch schon vorher bedroht hat“, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Er bestätigte entsprechende Medienberichte, nach denen Beamte der WEGA und mehrere Streifenwagen in die Pfarrgasse zu einem Großeinsatz ausgerückt waren.

Die Beamten nahmen den Mann fest, die Festnahme sei ruhig verlaufen, so Keiblinger. In der Wohnung befanden sich noch die Frau des Festgenommenen, eine weitere Tochter und ein so genannter Listenhund. Außerdem soll der Mann dort Waffen aufbewahrt haben. In der derzeit laufenden Einvernahme soll nun unter anderem geklärt werden, ob der Festgenommene die Waffen legal besaß.