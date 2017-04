Spannung vor Romy-Gala in Hofburg

Am Abend wird in der Hofburg zum 28. Mal die Romy verliehen. Bei der Gala werden die Stars der Film- und Fernsehbranche gefeiert. Auf Preise dürfen etwa Barbara Schöneberger, Tarek Leitner oder „Bergdoktor“ Hans Sigl hoffen.

Moderiert wird die Gala, die vom „Kurier“ ins Leben gerufen wurde, erneut von Andi Knoll und Schauspielerin Katharina Straßer, die beide auch nominiert sind. „Wir waren gut und billig“, witzelte Straßer, und Knoll kennt „wenige Abende, wo alles so schön ist“.

Die Publikumspreise werden in sechs Kategorien vergeben. Im Bereich „Show/Unterhaltung“ waren neben anderen etwa Barbara Schöneberger sowie Jörg Pilawa für eine Romy nominiert. Auf eine Auszeichnung dürfen auch die ORF-Journalisten Tarek Leitner und Hanno Settele hoffen, die in der Kategorie „Information“ nominiert sind. Das Publikum konnte bis zum 7. April seine Favoriten online oder mittels Votingkarten wählen.

ORF/Kurier/Jeff Mangione

Von Gerti Drassl bis Nicholas Ofczarek

Als beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe standen Patricia Aulitzky, Katharina Böhm , „Vorstadtweib“ Gerti Drassl und Adele Neuhauser zur Wahl. Als beliebteste Schauspieler in einer Serie konnten sich Nicholas Ofczarek, „Bergdoktor“ Hans Sigl und Raimund Wallisch über eine Nominierung freuen. In der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV-Film/Kino“ waren etwa Tobias Moretti, Manuel Rubey und Simon Schwarz nominiert.

Ebenfalls auf eine Romy hoffen können unter anderen Pia Hierzegger, Julia Koschitz, Ursula Strauss und Franziska Weisz, die in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Kino“ nominiert waren.

TV-Hinweis Die Gala wird am 22. April live ab 21.10 Uhr in ORF2 übertragen. Am Tag darauf wird die Romy-Verleihung um 10.15 Uhr auch in 3sat ausgestrahlt.

Akademiepreise bereits vergeben

Zwei Tage vor der großen Romy-Gala in der Wiener Hofburg wurden auch heuer wieder die Romy-Akademiepreise vergeben. Diese wurden unter anderem an „Toni Erdmann“ und „Das Sacher“ verliehen - mehr dazu in Romy-Preis für „Das Sacher“ und „Toni Erdmann“.

Auch ein weiterer Gewinner steht schon fest. Der Schauspieler Peter Simonischek erhält die Platin-Romy für sein Lebenswerk. Der 70-Jährige mit „pfiffig-verschmitztem Humor“ sei einer der markantesten Schauspieler Österreichs, hieß es vom „Kurier“ - mehr dazu in Peter Simonischek erhält Romy für Lebenswerk.

