Vögel bei Rettungshubschrauber: Nest geborgen

Eine ungewöhnliche Aufgabe hat die Wiener Feuerwehr in der Baumgasse im Bezirk Landstraße am Freitag übernommen: Sie hat ein Krähennest geborgen. Die Vögel hatten sich beim ÖAMTC-Hauptquartier in der Nähe des Rettungshubschraubers eingenistet.

Auf einem Metallträger und hinter einer Glasplatte hatten die Krähen das Nest gebaut. Abgesehen vom Straßenlärm der Südosttangente ein eigentlich sicherer Platz, wenn da nicht auch noch der Hubschrauber-Landeplatz auf dem Dach des neuen Gebäudes wäre. Der Hubschrauber als Gefahr für die Vögel, die Vögel als Gefahr für den Hubschrauber: Die Haustechniker riefen die Feuerwehr zu Hilfe.

zurück von weiter

Höhenretter im Einsatz

Höhenretter der Wiener Berufsfeuerwehr wurden mit der speziellen Rettungsaktion betraut. Sie stiegen zu dem Nest auf und hoben es in eine Box der Tierrettung. Die Tierrettung übernahm Nest und Eier. Die neue Zentrale des ÖAMTC war erst vor kurzer Zeit in Betrieb genommen worden - mehr dazu in Neue Heimat für Christophorus und in Neuer ÖAMTC-„Glaspalast“ mit Festakt eröffnet.