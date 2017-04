Vinylraritäten am „Record Store Day“

Der dritte Samstag im April ist für Schallplatten-Fans seit zehn Jahren ein Feiertag: Anlässlich des „Record Store Days“ (RSD) gibt es Neuauflagen, Picturediscs und Rabatte. In Wien beteiligen sich fünf Geschäfte daran.

Heuer gibt es in streng limitierter Auflage Releases und Live-Konzerte von Prince, David Bowie, The Cure, The Smiths, U2, Motörhead oder Madonna auf Vinyl. Diese schallplatten werden in der Regel weder über große Ketten noch Internethändler angeboten. 500 eigens für den Tag produzierte Titel sind es, die weltweit in 3.000 Geschäften angeboten werden.

Für Fans eine wahre Fundgrube, da heißt es mitunter früh aufstehen. „Wir sperren um 9.00 Uhr eine Stunde früher auf. Erfahrungsgemäß sollte man sich ab 8.00 Uhr anstellen, weil die Schlange ist dann lange. Und jeder weiß, er bekommt nur ein Stück“, sagt Sylvia Benedikter vom Musikgeschäft „Recordbag“ gegenüber „Wien heute“. Der Laden in Mariahilf bietet zudem minus zehn Prozent.

zurück von weiter

Ambros-Cover, McCartney-Kasette und Konzerte

Aus der mehr oder weniger Indie-Szene gibt es Veröffentlichungen von Air, Andre 3000, The War on drugs, Iron and Wine, Kate Tempest, Lou Reed, Primal Scream oder Blixa Bargeld. Viele Plattenläden locken auch mit Konzerten oder eigenen Record Store Day-Produkten. „Wir bringen eine Ambros-Coverversion heraus“, sagt Benedikter.

Beim Record Store Day gibt es heuer ebenfalls ein Doctor Who Hörspiel oder (Achtung!) eine Compact-Kassette von Ex-Beatle Paul McCartney & Elvis Costello mit drei Titeln.

In fünf Wiener Geschäften In Wien wird der „Record Store Day“ in fünf Plattenläden begangen - am Freitag sind die Schallplatten eingeräumt worden.

Der Wiener Plattenladen Substance kündigt seine Aktionen zum RSD augenzwinkernd an: „many rarities, limited editions, overprized major „warehousefinds“, free drinks,... every day is recordstore day!“ Im Rave Up sowie im Audio Center am Judenplatz gibt es ebenfalls minus zehn Prozent auf alles, und im EMI Music Store erlebt man um 15.00 Uhr die österreichische Rockband Tenta live und kann sich Autogramme holen - mehr dazu in fm4.ORF.at.

Konzept nicht unumstritten

Das Konzept des RSD ist umstritten, denn was als Tag der unabhängigen Plattenläden begann, wurde im Lauf der Zeit auch von großen Konzernen entdeckt, die darin neue Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung erkannt haben. Seitdem wird immer wieder über Für und Wider des Tages diskutiert.

Link: