Cannabis-Plantage im Keller

Die Wiener Polizei hat einen 34-Jährigen festgenommen, der im Keller eines Wohnhauses in Wien-Ottakring eine Cannabis-Plantage betrieben haben soll. Fast 500 Pflanzen wurden sichergestellt.

Laut Polizei fanden die Beamten im Keller des Hauses 282 Pflanzen in Blüte sowie 188 Pflanzen in Aufzucht. Der 34-jährige Verdächtige kam gerade aus dem Haus in der Redtenbachergasse.

LPD Wien

Die Polizei hatte am Freitagnachmittag einen Hinweis auf die Cannabis-Plantage erhalten. Der 34-Jährige wurde wegen des Verdachts des Handels mit Suchtmitteln festgenommen, er befindet sich in Haft.