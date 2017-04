Vienna Shorts: Kürzerer Name, neuer Spielort

Es geht kürzer: Das internationale Wiener Kurzfilmfestival Vienna Shorts geht von 1. bis 6. Juni mit kürzerem Namen und kürzerer Laufzeit, dafür an einer zusätzlichen Spielstätte und mit insgesamt 101 Filmen in seine 14. Ausgabe.

4.000 Einreichungen haben bei dem renommierten Filmfestival heuer den Rekord gebrochen. Kurzfilm, Animation und Musikvideo sind die Zutaten, mit denen im Gartenbaukino, im Metro Kinokulturhaus, im Filmmuseum und erstmals auch im Filmcasino die Qualitäten von „künstlerischer Verknappung, erzählerischer Verdichtung und bewusster Fokussierung auf das Wesentliche“ gefeiert werden.

VIS/Patrick Wally

Nicht mehr „Independent“

In diesem Sinne hat man sich des „Independent“, das der Festivalname bisher in der Mitte trug, entledigt, freilich aber nicht des Anspruchs, die Unabhängigen ins Zentrum zu Rücken. „Spotlights“ sind heuer dem kanadischen „Kino der Attraktionen“ von Alexandre Larose, der griechischen Nachwuchs-Filmemacherin Jacqueline Lentzou und den „japanischen Filmexzessen“ von Makino Takashi gewidmet.

Insgesamt mehr als 300 Filme aus Österreich und aller Welt bis zu einer Länge von 30 Minuten werden gezeigt, gebündelt in Programmen von 60 bis 90 Minuten. Etwa ein Drittel davon konkurriert in den Wettbewerben um insgesamt etwa 20.000 Euro an Preisgeldern sowie um drei Plätze auf der Oscar-Longlist.

