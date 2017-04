Vassilakou setzt rot-grüne Mehrheit aufs Spiel

Die Wiener Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) überlässt die Entscheidung über das Heumarkt-Projekt nun den Gemeinderäten ihrer Partei. Damit setzt sie die rot-grüne Mehrheit trotz Koalition aufs Spiel.

Vassilakou teilte ihre Entscheidung am Dienstagvormittag vor Journalisten mit. Die grünen Gemeinderäte sollen somit nach eigenem Gutdünken über die entsprechende Flächenwidmung abstimmen.

Die SPÖ hat sich bisher zum Streit der Grünen um den Heumarkt bedeckt gehalten. Es wird erwartet, dass sich Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) am Vormittag bei einer Pressekonferenz dazu äußert. Ein Livestream ist ab 11.25 Uhr zu sehen - mehr dazu in Häupl zur Causa Heumarkt.

APA/Georg Hochmuth

Stundenlange Krisensitzung am Montag

Die Grünen hatten sich am Montagabend zu einer stundenlangen Krisensitzung zurückgezogen und an einem Weg aus der Zwickmühle getüftelt. Denn Vassilakou und die Parteiführung waren in Bedrängnis geraten, nachdem eine knappe Mehrheit der Grünen sich mittels Urabstimmung gegen die Umsetzung der Heumarkt-Pläne ausgesprochen hat - mehr dazu in Grüne lehnen Heumarkt-Projekt ab.

Die Stadträtin selbst hat das Vorhaben stets verteidigt und ist zudem dem Koalitionspartner SPÖ und dem privaten Investor im Wort. Die Pläne für das Heumarkt-Areal sorgen seit Monaten für heftige Diskussionen, nicht nur bei den Grünen. Durch die projektierte Höhe des Wohnhauses von 66 Metern droht die UNESCO mit der Aberkennung des Weltkulturerbes.

Politikexperte warnt vor „grünem Knittelfeld“

Die Grünen müssten aufpassen, dass sich der Streit über das Heumarkt-Projekt nicht „zu einer Art grünem Knittelfeld“ entwickle, sagt Politikexperte Thomas Hofer im Ö1-Interview. "Denn mit Basisdemokratie haben auch andere Parteien ihre Erfahrungen gemacht wie auch die FPÖ damals in der Regierung Schwarz-Blau.“ Er spielt damit auf die als „Knittelfelder Putsch“ bekanntgewordene FPÖ-Versammlung im Jahr 2002 an. Damals kam es zu einem Machtwechsel in der FPÖ und schließlich zu vorgezogenen Neuwahlen, die mit einem Debakel endeten - mehr dazu in Politikexperte warnt vor „grünem Knittelfeld“.

Blimlinger erinnert an freies Mandat

Noch vor der Krisensitzung am Montag hatte der grüne Neubauer Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger Kritik an der Urabstimmung geübt - und die grünen Gemeinderäte aufgefordert, sich auf das freie Mandat zu entsinnen und dem Projekt trotz des Votums der Basis zuzustimmen - mehr dazu in Heumarkt: Blimlinger erinnert an freies Mandat.

