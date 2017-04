Christusstatue zu Ostern aus Kirche gestohlen

In der Pfarrkirche Aspern in Wien-Donaustadt ist zu Ostern eine eine 55 Zentimeter hohe Christusstatue gestohlen worden. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, begangen wurde der Diebstahl vermutlich am Ostersonntag.

Der Wert der Statue ist den Angaben der Polizei zufolge noch nicht bekannt. Da der Diebstahl an einem Ort der Religionsausübung begangen wurde, werde er laut Gesetz aber als schwer gewertet, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Auch in der Pfarre war am Dienstag niemand erreichbar, der Auskunft über den Wert der Statue erteilen konnte.

Erzdiözese Wien

Kirche in der Nacht versperrt

Das Bundeskriminalamt hat ein Bild der Statue veröffentlicht und bittet um Hinweise. Laut Polizei wurde der Diebstahl am Ostermontag in der Früh bemerkt. Am Ostersonntag war die Kirche am Abend versperrt worden, tagsüber war sie geöffnet.