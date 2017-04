Hafen testet autonomes Fahren - an Land

Am Wiener Hafen werden demnächst autonom sich bewegende Gefährte unterwegs sein - wenn auch nicht im Wasser. Vielmehr wird eine Versuchsstrecke im Containerterminal eingerichtet. Der Hafen würde als Testumgebung fungieren.

Dort werden sich Fahrzeuge, die für den Gütertransport eingesetzt werden, selbstständig bewegen. Das Projekt ist Teil der Innovationsplattform „Thinkport Vienna“, die vom Hafen Wien und der Universität für Bodenkultur ins Leben gerufen wurde. Der Mobilitätsversuch soll Erkenntnisse für vergleichbare Shuttle- und Truckingservices bringen, hieß es.

Hafen Wien als „reale Testumgebung“

"Der Hafen Wien mit seinem riesigen Areal dient dabei als reale Testumgebung, um innovative, komplexe Konzepte, Prozesse und Technologien methodisch zu entwickeln, zu evaluieren und in Form von Pilotprojekten in der Praxis sowohl im Hafen Wien wie auch in der Stadt auszuprobieren“, so Doris Pulker-Rohrhofer, Geschäftsführerin des Hafen Wien.

Ziel sei auch die Erhöhung der Sicherheit, wie betont wurde. Derzeit wird das Pilotprojekt zum autonomen Fahren konzipiert. In einem weiteren Schritt sollen Technologiepartner und Fahrzeughersteller an Bord geholt werden.

