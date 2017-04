Urban Gardening: Bedarf höher als Angebot

Nachbarschaftsgärten, Baumpatenschaften, Selbsterntegärten – der Kreativität für städtische Gartenprojekte sind keine Grenzen gesetzt. Die Möglichkeiten zum „Urban Gardening“ sind auch in Wien vielfältig und finden großen Zuspruch.

Trotz wachsender Zahlen ist das Interesse größer als das Angebot, so Petra Engelmann von der Gebietsbetreuung Stadtentwicklung. Wer als Wiener nicht mit einem Balkon oder gar einer Terrasse gesegnet ist, kann als Hobbygärtner in zahlreichen Stadtgarten-Projekten mitwirken. Ein Beispiel sind sogenannte Nachbarschaftsgärten: Dafür schließen sich Bewohnergruppen zusammen, die brachliegende Grünflächen bepflanzen und übers Jahr gemeinsam bewirtschaften.

Jobst / PID

Drei Jahre Wartezeit

Dabei steht auch das Zusammenkommen der verschiedenen Generationen und Kulturen im Fokus. Die Anzahl der Nachbarschaftsgärten hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt: Gab es im März 2014 noch etwa 30 dieser Projekte, so kann man mittlerweile an die 80 finden.

Bei der Anmeldung brauchen Interessierte dennoch entweder Glück oder Geduld: Die Plätze werden per Zufall verlost oder über eine Liste vergeben, mit einer Wartezeit von bis zu drei Jahren. Einige der Gärten sind Projekte der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, viele wurden über die Jahre aber auch von Privatpersonen ins Leben gerufen.

MA 49 / Lammerhuber

Bio-Bauern stellen Parzellen zur Verfügung

Anpflanzen in kleinerem Rahmen, dafür direkt vor der Haustür, kann man bei kostenlosen Baumpatenschaften: Bei „Garteln ums Eck“ hat man die Möglichkeit, sich als Pate eine Baumscheibe, also die Grünfläche um einen Straßenbaum, zu sichern und selbst zu gestalten. Auch für dieses Angebot herrscht starke Nachfrage: Seit dem Start 2008 wurden bereits 570 solcher Patenschaften beantragt.

Ein weiteres Gartenprojekt sind Selbsterntegärten: In sechs Wiener Landwirtschaftsbetrieben stellen Bio-Bauern Bewohnern einzelne Pachtparzellen zwischen 20 und 80 Quadratmeter zur Verfügung. Die Jahrespacht beträgt je nach Größe und Standort zwischen etwa 100 und 300 Euro. Im Frühjahr sät der Landwirt das Gemüsefeld und über den Sommer pflegen die Pächter das Feld und ernten. Jedem Gärtner steht es frei, Pflanzen zu ergänzen – auf den Feldern sind bisweilen 50 verschiedene Kulturen zu finden, so Regine Bruno, Koordinatorin der Selbsterntegärten.

Alex Halada / PID

Raritäten aus dem „Naschgarten“

Für alle, die nicht so viel Zeit aufwenden können, aber trotzdem in den Genuss eines Gartens kommen wollen, gibt es im Donaufeld in Floridsdorf Wiens ersten „Naschgarten“. Auf 2.000 Quadratmetern hat die Stadt gemeinsam mit dem Magistrat für Landwirtschaftsbetriebe etwa 80 Obstbäume und Beerensträucher gepflanzt.

Um den Kindern die Vielfalt der Natur aufzuzeigen, wurden bewusst auch seltenere Früchte gesetzt: Neben Klassikern wie Apfel und Birne, finden sich Raritäten wie die Dirndl oder die Filzkirsche. Der „Naschgarten“ steht allen Besuchern offen - ob zur Mithilfe, zur Ernte oder nur zum Besuch.

Links: