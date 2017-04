Lehrer-Treffen gegen Schulautonomie

Die Wiener Pflichtschullehrer sind gegen die Pläne der Regierung für die Schulautonomie. Sie haben für heute zu einer Informationsveranstaltung in die Stadthalle geladen. Die Pläne sollen überdacht werden, sonst ist auch Streik möglich.

Sich auszutauschen und die Kräfte zu bündeln: Darum geht es den Lehrern bei ihrem Treffen in der Stadthalle. 13.300 Pflichtschullehrer gibt es in Wien, rund 1.000 wurden erwartet. Geplant ist ja, dass künftig die Direktoren über Öffnungszeiten entscheiden. Aber etwa auch die neue Behörde für die Lehrerverwaltung stößt auf Widerstand - mehr dazu in Schulautonomie: Wien vermisst Modellregionen.

Am meisten fürchten die Lehrer größere Klassen: „Für uns verschlechtert sich die Situation massiv. Es können also mehr Kinder in der Klasse sitzen, was natürlich im Großstadtbereich bei den heterogenen Klassen wirklich nicht akzeptabel ist“, sagte Personalvertreter Stefan Maresch im ORF-Radio.

Hammerschmid soll nochmals prüfen

Noch bis Sonntag läuft die Begutachtung der Gesetzesentwürfe - mehr dazu in Eckpunkte nicht weiter verhandelbar (news.ORF.at). Maresch richtet einen Appell an Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ): „Wir würden ersuchen, dass sie einige Sachen noch einmal genauer anschaut und den Lehrern und Eltern und Kindern in einigen Punkten praxisorientiert entgegenkommt.“

Die Lehrer fordern außerdem, dass die geplanten Schulverbünde aus bis zu acht Schulen nur freiwillig kommen und dass Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter so wie bisher bei der Schulorganisation mitentscheiden. Um ihren Forderungen - allen voran der Erhalt der Klassenschüler-Höchstzahl von 25 - Nachdruck zu verleihen, starten die Pflichtschullehrer eine Unterschriftenaktion, die bis 4. Mai läuft.

Lehrergewerkschaft will auch streiken

Für den Fall, dass Hammerschmid nicht einlenkt, kündigte Maresch an, sich „weitere Maßnahmen“ zu überlegen. Da gebe es mehrere Möglichkeiten, aber auch ein Streik sei denkbar.

Lehrer, Schüler und Direktoren einig in Kritik

Das Bildungswesen ist eine der komplexesten innenpolitischen Materien - das zeigt sich nun auch in der Begutachtung zum Schulautonomiepaket wieder: Mehr als 800 Stellungnahmen liegen bereits vor. Was besonders auffällt: Lehrer, Schüler und Direktoren sind sich in der Kritik weitgehend einig. Das Paket bringe vor allem zusätzliche Verwaltung und „fast skurrile“ Weisungsketten. Das eigentliche Ziel, dass Schulen autonomer agieren können, werde nicht nur verfehlt, sondern rücke eher in noch weitere Ferne - mehr dazu in Schulpaket: Lehrer, Schüler und Direktoren einig in Kritik (news.ORF.at).

