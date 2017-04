Heumarkt: Basis hofft auf Gemeinderäte

Die Missachtung des Ergebnisses der Grünen Urabstimmung über die Hochhauswidmung am Heumarkt durch die Parteispitze empört die Grüne Initiative Urabstimmung. Nun hofft man, dass die Gemeinderäte dagegen stimmen.

Beim umstrittenen Hochhausprojekt am Heumarkt in Wien setzt die Grüne Parteibasis jetzt auf ihre Gemeindratsabgeordneten: Sie sollen sich bei der Abstimmung im Gemeinderat am 1. Juni gegen die Grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou stellen und gegen das Projekt stimmen - so wie es das Parteistatut eigentlich verlangt - mehr dazu in Heumarkt sorgt weiter für grüne Unruhe.

Isay Weinfeld&Sebastian Murr

Weder Rücktritte noch Austritte

Gemeinsam traten die Kritiker am Donnerstag vor die Medien: Sie seien empört über das undemokratische Verhalten der Grünen Parteispitze. Mehr war aber nicht zu hören. Weder wurden Rücktrittsaufforderungen an Vassilakou laut, noch kündigte irgendjemand seinen Austritt aus der Partei an. Es gilt also das Prinzip Hoffnung.

Die Grünen Abgeordneten im Gemeinderat sollen es jetzt richten. Wenigstens sie sollen sich an die Regeln halten. Was passiert, wenn sie sich nicht daran halten, umschrieb die Währinger Grüne Nicole Dele Karth so: „Wir versuchen, auch wenn wir gegenteiliger Meinung sind, zusammenzuarbeiten, und uns nicht - auf Wienerisch gesagt - in die Goschn zu haun.“

Parteispitze ignorierte Ablehnung

Die Basis entschied ja in einer Urabstimmung gegen das Hochhaus. Die Parteispitze setzte sich zu Wochenbeginn darüber hinweg und versprach dem Koalitionspartner, dem Wiener Bürgermeister, dass es trotzdem eine Zustimmung vom Grünen Klub geben werde - mehr dazu in Heumarkt: Grüner Klubchef garantiert Mehrheit.

