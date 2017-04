Zwei Jugendliche zu Raubserie geständig

Die Polizei hat zwei Jugendliche ausgeforscht, die eine Serie von Straftaten begangen haben sollen. Als mutmaßlicher Haupttäter befindet sich ein 15-Jähriger in U-Haft. Er ist ebenso wie seine 16-jährige, mutmaßliche Komplizin geständig.

Der Verdächtige und seine Freundin sollen von 24. Februar bis 2. April insgesamt sechs schwere Raubüberfälle begangen haben. Die Tatorte lagen hauptsächlich in Wien-Landstraße beim Stadtpark sowie in der Innenstadt, in der Leopoldstadt und Floridsdorf. Dabei sollen die Jugendlichen 1.100 Euro Bargeld und Wertgegenstände wie Mobiltelefone erbeutet haben.

Bei den Opfern handelte es sich durchwegs um Jugendliche. Es wurden laut Polizei von dem Beschuldigten auch ganze Gruppen Jugendlicher bedroht bzw. beraubt. Bei den Überfällen bedrohte er seine Opfer teils mit einem Butterflymesser, teils mit einem Elektroschockgerät. Verletzt wurde niemand.

Geld für Lebensmittel und Cannabis

Laut Landeskriminalamt soll der 16-Jährige auch noch für je einen Fall von Diebstahl, räuberischem Diebstahl, Nötigung sowie Hehlerei verantwortlich sein. Als Motiv nannten die Jugendlichen, dass sie Geld für Lebensmittel und Cannabis benötigen würden. Nach Angaben der Polizei stammen die Tatverdächtigen aus Serbien und gehen derzeit keiner Beschäftigung nach. Näheres über ihre Lebensumstände ist nicht bekannt.

Ähnliche Überfälle durch das Paar schlossen die Ermittler nicht aus. Mögliche weitere Opfer können sich bei jeder Polizeiinspektion melden.