Haft nach Vergewaltigung im Hotel

Zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt, ist ein 35-jähriger Angestellter eines Wiener Hotels verurteilt worden. Er soll eine Frau in ihrem Hotelzimmer vergewaltigt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das Gericht schenkte der Version des Angeklagten keinen Glauben, wonach der Sex einvernehmlich gewesen wäre. Es verurteilte den bisher unbescholtenen Mann zu zwei Jahren Haft. Acht Monate davon wurden unbedingt ausgesprochen, der Rest der Strafe wurde unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen.

Haft und Haftung für Folgeschäden

Der Mann soll laut Anklage in einem Hotel in der Leopoldstadt in das Zimmer einer 25-Jährigen eingedrungen sein und sich an der schlafenden Frau vergangen haben. Für das Gericht war die Darstellung der 25-Jährigen glaubwürdiger, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeugin ausgesagt hatte. Die junge Frau bekam ein symbolisches Schmerzengeld von 1.000 Euro zugesprochen. Zudem haftet der 35-Jährige für allfällige zukünftige Folgeschäden.

Link: