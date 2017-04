Leerstandsagentur: Hausbesitzer kritisch

Seit einem Jahr vermittelt eine Agentur leerstehende Geschäftslokale an Künstler und Kreative. Bislang konnten 25 Projekte umgesetzt werden. Viele Hausbesitzer stehen einer temporären Zwischennutzung reserviert gegenüber.

In der Agentur „Kreative Räume“ arbeiten Immobilien- und Kommunikationsprofis mit Juristen eng zusammen. Sie haben den verödeten Geschäftsflächen mit den verstaubten Schaufenstern den Kampf angesagt. Das Ziel: eine Zwischennutzung freier Lokale durch Kulturschaffende sowie Start-ups für Kreative.

Künstlerhaus

Ausweichquartier für Künstlerhaus vermittelt

Etwa wurde dem Wiener Künstlerhaus während der Renovierung des Standorts am Karlsplatz ein Ausweichquartier in der Siebenbrunnengasse in Margareten vermittelt. Man sieht sich als Vermittler, mietet selbst keine Räume an und verlangt keine Provision.

Um die Arbeit durchführen zu können, ist mühsame Überzeugungsarbeit notwendig. Denn viele Hausherren stehen einer Vermietung für einige Monate reserviert gegenüber. Sie würden das Geschäftslokal oder Abbruchhaus doch lieber leer stehen lassen. Seit Herbst konzentriert sich die Agentur auf Grätzel in der Leopoldstadt, Margareten, Penzing, Hernals und Floridsdorf. Ein möglicher Vermittlungserfolg: Demnächst könnten Künstler ein ganzes Haus am Gürtel beziehen, Details dazu gibt es dazu aber vorerst keine.

Probleme auch in anderen Bezirken

Betrieben wird die Agentur - offiziell Büro für Leerstandsaktivierung - von einem Konsortium bestehend aus Soho in Ottakring, dem Ingenieur- und Designbüro Kohlmayr/Lutter/Knapp, der Kommunikationsagentur B&T Bader und Team sowie den Rechtsvertretern Pepelnik & Karl - mehr dazu in Leerstandsagentur nimmt Form an.

Auch andere Bezirke kämpfen mit Leerständen: In der Innenstadt hat eine ganze Reihe von Geschäften auf der Wollzeile zugesperrt. Die Suche nach Nachmietern erweist sich trotz zentraler Lage als schwierig. Zahlreiche Geschäfte stehen derzeit leer - mehr dazu in Wollzeile: Weiter zahlreiche Leerstände.

