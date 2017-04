Haus des Meeres bekommt Panoramalift

Schon lange wünscht sich das Haus des Meeres in Mariahilf eine Neugestaltung der Fassade - der Flakturm soll einladender werden. Diese Pläne liegen nun erst einmal auf Eis - dafür kommen zwei neue Aufzüge.

Gerade an starken Tagen staut es sich vor dem Aufzug im Haus des Meeres. Deshalb soll nun ausgebaut werden, wie Geschäftsführer Hans Köppen sagt. Geplant ist „ein Aufzug, der jeden Stock anfährt und ein Panoramaaufzug, der unsere Besucher direkt vom Erdgeschoss bis zum Dach bringen kann.“

Haus des Meeres

Eingangshalle wird erweitert

Der Grund dafür ist laut Köppen vor allem, dass „der Aufzug im Haus an starken Tagen sehr überlastet ist. Deswegen liegt es uns am Herzen, dass Besucher eine neue Möglichkeit bekommen, sowohl im Haus herum, als auf das Dach hinauf zu kommen.“ Außerdem soll die Eingangshalle erweitert werden - derzeit stehen Besucher an manchen Tagen bis in den Park Schlange.

Die Verhandlungen mit der Baupolizei laufen derzeit. Köppen ist aber optimistisch, dass noch im Sommer die Bewilligung erteilt wird. Er möchte 2018 zu bauen beginnen. Die Kosten für das Projekt liegen im niedrigen Millionenbereich - das Haus des Meeres wird diese komplett selbst übernehmen.

Regelmäßig Besucherrekorde

Bereits zum zehnten Mal in Folge feierte das Haus des Meeres einen Besucherrekord. 2016 kamen knapp 585.000 Gäste in den Wiener Aqua Terra Zoo. Im Jahr zuvor waren es 568.000 Besucher, die Wasser- und Landtiere bestaunen konnten.

Der Mariahilfer Flakturm steht seit 2003 nicht mehr unter Denkmalschutz. Dennoch handelt es sich um ein Mahnmal - dementsprechend sensibel werde die Gestaltung auch ausfallen, betont der Geschäftsführer.

Links: